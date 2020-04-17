مصر تعلن عن شرط وحيد لإقامة صلاة التراويح في رمضان





وأشار إلى أنه لن يتم إعادة فتح المساجد إلا بزوال علة الغلق، وهي انتشار فيروس كورونا، وهو ما يحدده المتخصصون.



وتابعت الوزارة أن عودة فتح المساجد مرتبطة بعدم تسجيل أي حالات إصابة جديدة بكورونا في مصر، وتأكيد وزارة الصحة أن التجمعات العامة لم تعد تشكل خطرا على حياة الناس لانتهاء انتشار عملية الفيروس.





رام الله - دنيا الوطنأعلن المركز الإعلامي لرئاسة الوزراء في مصر، أن الشرط الوحيد لفتح المساجد في رمضان، هو زوال علة الغلق، أي القضاء على فيروس كورونا.وحسمت وزارة الأوقاف المصرية أيضا الجدل حول إقامة صلاة التراويح في رمضان، مؤكدة أنه لن يتم إقامة الصلاة إلى أن تزول العلة أو السبب وفتح المساجد مرة أخرى بحسب (روسيا اليوم).