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بمناسبة يوم الأسير: التميمي يطالب بالإفراج عن الاسرى

بمناسبة يوم الأسير: التميمي يطالب بالإفراج عن الاسرى
رام الله - دنيا الوطن
طالب احمد التميمي، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ورئيس دائرة حقوق الانسان والمجتمع المدني، سلطات الاحتلال "بالإفراج الفوري عن الاسرى الفلسطينيين الذين يعانون من العنصرية والقمع وخطر انتشار فايروس كورونا في صفوفهم بسبب الإهمال الذي تمارسه بحقهم وحرمانهم من إجراءات السلامة والوقاية ضد انتشار الفايروس".

وأضاف التميمي في بيان له صباح اليوم الجمعة، بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني، " ان سلطات الاحتلال حتى اللحظة ترفض الانصياع للقوانين الإنسانية والقوانين الطارئة في ظل جائحة الكورونا، من اجل اطلاق سراح الاسرى الفلسطينيين وخاصة المرضى وكبار السن والأطفال، الذين بات الخطر يتهددهم في ظل إصابة العديد من المحققين والسجانين والحراس بالكورونا، وتزايد الخطر بنقله الى لأسرى الذين يعانون من اكتظاظ في غرف اعتقالهم وحرمانهم من ادنى وسائل الحماية والوقاية".

وناشد التميمي " الأمم المتحدة ومجلس الامن والهيئات والمؤسسات الدولية كافة وفي مقدمتها منظمة الصحة العالمية والصيب الأحمر، بالتدخل الفوري لدى سلطات الاحتلال من اجل الافراج عن الاسرى المهددة حياتهم بالخطر بسبب الامراض المزمنة وضعف المناعة، والعمل على ارسال لجان طبية ومختصين الى السجون فورا للوقوف على حقيقة أوضاعهم الصحية واتخاذ الإجراءات اللازمة لفحصهم وتوفير سبل الوقاية والحماية الطبية لهم".

وأكد التميمي "ان القيادة الفلسطينية قامت وتقوم بالاتصالات مع الرؤساء والحكومات والمؤسسات الدولية من اجل التدخل لإنقاذ الاسرى الفلسطينيين الذين يعانون من عدوين خطيرين هما الاحتلال وجرائمه بحقهم وفايروس الكورونا الذي يشكل تهديدا جديا لحياتهم بحال انتشاره لاسمح الله".

ودعا التميمي الصليب الأحمر "على التحرك فورا من اجل زيارة الاسرى وطمأنة ذويهم وأبناء شعبهم عنهم، في ظل منع الزيارات وقطع سبل الاتصالات معهم".

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