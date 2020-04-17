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دولي

ترامب يشن هجوماَ جديداَ على "الصحة العالمية" ويتسائل عن صمتها على ما قالته تايوان

ترامب يشن هجوماَ جديداَ على "الصحة العالمية" ويتسائل عن صمتها على ما قالته تايوان
رام الله - دنيا الوطن
تحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجددا عن فشل منظمة الصحة العالمية، وطرح عددا من الأسئلة الاستنكارية حول سر صمت المنظمة بشأن تايوان.

وقال ترامب في سلسلة تغريدات عبر حسابه على موقع "تويتر": "كل ما نريده أن نحصل على توضيح من منظمة الصحة العالمية لرفض الوكالة النظر في اكتشاف تايوان في أواخر ديسمبر 2019 ظهور فيروس كورونا المستجد وانتقاله إلى البشر، قبل أسابيع من إدعاء الصين أن المرض غير معد" بحسب (سبوتنيك).

وتابع ترامب بقوله "لماذا تجاهلت منظمة الصحة العالمية بريدًا إلكترونيًا من مسؤولي الصحة التايوانيين في أواخر ديسمبر/ كانون الأول لتنبيههم باحتمال انتقال الفيروس التاجي بين البشر؟".

واستمر قائلا "لماذا قدمت منظمة الصحة العالمية عدة إدعاءات حول فيروس كورونا، التي كانت إما غير دقيقة أو مضللة؟".


​وكانت نشرة منظمة الصحة العالمية في 14 ديسمبر/ كانون الأول قد قالت إنه لا يوجد دليل على انتقال العدوى من شخص إلى آخر، بينما أضافت "لا يمكن استبعاد إمكانية انتقال محدود من شخص إلى آخر، ولكن خطر انتقال العدوى المستمر منخفض".

ونتيجة لذلك البيان، كانت الولايات المتحدة وبقية العالم - باستثناء تايوان - بطيئة في الرد على ما أصبح منذ ذلك الحين عدوى عالمية لمرض شديد العدوى ومميت أدى إلى إغلاق جزء كبير من الاقتصاد العالمي.

وتعد دولة تايوان إحدى الدول التي نجحت في احتواء فيروس كورونا المستجد، حيث سجلت 395 حالة فقط و6 حالات وفاة حتى الآن، وفقًا لجامعة جونز هوبكنز.

وعرقلت الصين محاولة تايوان الحصول على صفة مراقب في منظمة الصحة العالمية منذ عقود، لأن بكين تعتبر الجزيرة جزءًا من البر الرئيسي للصين.

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