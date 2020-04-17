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ملحم: لا اصابات جديدة بكورونا ونتائج 340 عينة سلبية غير مصابة

ملحم: لا اصابات جديدة بكورونا ونتائج 340 عينة سلبية غير مصابة
رام الله - دنيا الوطن
قال المتحدث باسم الحكومة ابراهيم ملحم، إنه لم يتم أي إصابات جديدة بفيروس كورونا منذ الايجاز الصباحي وحتى الآن.  

وأضاف ملحم في الايجاز المسائي حول تطورات فيروس كورونا في فلسطين، اليوم الجمعة، أن نتائج فحوصات 340 عينة في مدن الخليل وبيت لحم ورام الله وجنين وطولكرم جاءت سلبية أي سليمة.

وجدد التحية لأسرانا خلف ستائر العتمة وعميد أسرى القدس سمير أبو نعمة، ولأهالي كفر قدوم الذين يواجهون بطش الاحتلال وغطرسة القوة خلال المواجهات السلمية الأسبوعية.


وقال ملحم إن مؤسسة الإغاثة الكاثولوكية الأميركية ستقدم مساعدات طبية إلى وزارة الصحة الفلسطينية من أجل دعم الجهود في مواجهة جائحة كورونا.

ولفت إلى أن رئيس الوزراء محمد اشتية أوعز لوزارة الخارجية بالقيام بكل ما بوسعها من أجل تأمين عودة أبناء شعبنا العالقين في دول العالم، مضيفاً أنه في حالة توفرت إمكانية عودتهم فإن الخارجية لن تتدخر جهداً في ذلك.

يشار إلى إجمالي عدد الإصابات في فلسطين حتى اللحظة يبلغ 307 إصابات، إضافة إلى 95 في مدينة القدس، بعد تسجيل 12 حالة صباح اليوم في يطا والعبيدية، وخربثا المصباح، وقطنة، وكفر راعي، وكفر عقب.

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