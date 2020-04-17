عاجل

  • الاحتلال يعتدي على أربعة شبان بالقدس المحتلة ويعتقلهم

  • الرئيس عباس: تصل حكومتنا وأجهزتنا الطبية والأمنية الليل بالنهار لمواجهة هذا الوباء

شؤون فلسطينية

الزعنون يدعو للتدخل العاجل لضمان الإفراج عن شيخ الاسرى فؤاد الشوبكي

الزعنون يدعو للتدخل العاجل لضمان الإفراج عن شيخ الاسرى فؤاد الشوبكي
رام الله - دنيا الوطن
دعا رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون الجهات الحقوقية والإنسانية الدولية للتدخل الفوري والعاجل للضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي، لإطلاق سراح شيخ الاسرى اللواء فؤاد الشوبكي، البالغ من العمر 81 عاما.

وقال الزعنون في تصريح صحفي اليوم الجمعة، إن المناضل فؤاد حجازي محمد الشوبكي، من مواليد عام 1940، وهو أكبر الاسرى سنا، اعتقلته سلطات الاحتلال الإسرائيلي عام 2006 وحكمت عليه بالسجن الفعلي لمدة 17 سنة، ويعاني من عدة أمراض ويشتبه بإصابته بمرض السرطان ووضعه الصحي في تدهور متسارع، ونقل خلال الفترة الاخيرة مرات عديدة الى عدة مستشفيات بسبب سوء حالته الصحية.

وأكد الزعنون أن المادة (109) من اتفاقية جنيف الثالثة، أوجبت على الدولة الآسرة أن تفرج عن الأسرى المرضى بأمراض خطيرة والمصابين بجروح خطرة، وهو ما ينطبق على الأسير الشوبكي الى جانب (300) اسير فلسطيني في سجون الاحتلال يعانون من امراض خطيرة ومزمنة، وفقا لإحصائيات رسمية، وهم في أمس الحاجة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة والعلاج المناسب وإنقاذ حياتهم والافراج عنهم، نظرا لانتشار وباء كورونا والإهمال الطبي المتعمد من قبل سلطات السجون وعدم تقديم الرعاية الصحية المطلوبة لهم.

وقال الزعنون إن الشوبكي علم من أعلام الثورة الفلسطينية المعاصرة، واسم كبير حفظته الأجيال المتعاقبة، واليوم يستصرخ الضمائر الحية لأحرار العالم ومؤسساته، وهو أسير كهل انهكته السنين واثقلته الأمراض، وهو بحاجة الى جهدنا جميعاً، ومساندتنا القوية له لوضع حد لمعاناته، وضمان انتزاع حريته من سجون الاحتلال قبل أن يخطفه الموت لا سمح الله.

وأضاف الزعنون ان الشوبكي تعرض منذ لحظة اعتقاله الى انتهاكات جسيمة ومعاملة لا إنسانية، وأُخضع لتحقيق قاس، ولصنوف مختلفة من التعذيب الجسدي والنفسي، وأودع في زنازين ضيقة ومعتمة لشهور طويلة، وتنقل معصوب العينين ومكبل اليدين بين سجون عدة، الامر الذي أدى الى اصابته بأمراض متعددة ووهن عام.

وقال الزعنون ان الأسير الشوبكي عضو المجلس الثوري لحركة فتح والرئيس السابق للإدارة المالية العسكرية، ما زال يحتجز في ظروف قاسية دون مراعاة لكبر سنه، أو حالته الصحية المتدهورة، ودون توفير الحد الأدنى من احتياجاته الطبية والأدوية الضرورية، ما فاقم من معاناته وأدى إلى استفحال الأمراض في جسده المنهك والمثقل بالهموم والأوجاع.

أخبار ذات صلة

الاحتلال يعتدي على أربعة شبان بالقدس ويعتقلهم

الاحتلال يعتدي على أربعة شبان بالقدس ويعتقلهم

وزارة الخارجية: جالياتنا حول العالم تسجل 808 إصابة و39 وفاة و201 حالة تعافي

وزارة الخارجية: جالياتنا حول العالم تسجل 808 إصابة و39 وفاة و201 حالة تعافي

الرئيس عباس: تصل حكومتنا وأجهزتنا الطبية والأمنية الليل بالنهار لمواجهة هذا الوباء

الرئيس عباس: تصل حكومتنا وأجهزتنا الطبية والأمنية الليل بالنهار لمواجهة هذا الوباء

رضوان: قضية الأسرى تقف على سلم أولوياتنا ولن يهدأ لنا بال حتى ينالوا حريتهم

رضوان: قضية الأسرى تقف على سلم أولوياتنا ولن يهدأ لنا بال حتى ينالوا حريتهم

السفير اللوح أمام اتحاد المحاميين العرب: قضية الأسرى قضية أمة وإجماع وطني

السفير اللوح أمام اتحاد المحاميين العرب: قضية الأسرى قضية أمة وإجماع وطني

إصابات بالاختناق بقمع الاحتلال لمسيرة كفر قدوم الأسبوعية

إصابات بالاختناق بقمع الاحتلال لمسيرة كفر قدوم الأسبوعية

الشيخ للأسرى: تحريركم واجب سياسي ووطني

الشيخ للأسرى: تحريركم واجب سياسي ووطني

اللجنة الدولية للصليب الأحمر: &#34;تداعيات مزلزلة&#34; على الشرق الأوسط بسبب كورونا

اللجنة الدولية للصليب الأحمر: "تداعيات مزلزلة" على الشرق الأوسط بسبب كورونا

التعليقات

الدنيا حكايات

العالم الإسلامي بعد (كورونا)

العالم الإسلامي بعد (كورونا)

شؤون فلسطينية

الاحتلال يعتدي على أربعة شبان بالقدس ويعتقلهم

الاحتلال يعتدي على أربعة شبان بالقدس ويعتقلهم

الزعنون يدعو للتدخل العاجل لضمان الإفراج عن شيخ الاسرى فؤاد الشوبكي

الزعنون يدعو للتدخل العاجل لضمان الإفراج عن شيخ الاسرى فؤاد الشوبكي

رضوان: قضية الأسرى تقف على سلم أولوياتنا ولن يهدأ لنا بال حتى ينالوا حريتهم

رضوان: قضية الأسرى تقف على سلم أولوياتنا ولن يهدأ لنا بال حتى ينالوا حريتهم

السفير اللوح أمام اتحاد المحاميين العرب: قضية الأسرى قضية أمة وإجماع وطني

السفير اللوح أمام اتحاد المحاميين العرب: قضية الأسرى قضية أمة وإجماع وطني

إصابات بالاختناق بقمع الاحتلال لمسيرة كفر قدوم الأسبوعية

إصابات بالاختناق بقمع الاحتلال لمسيرة كفر قدوم الأسبوعية

&#34;شؤون المغتربين&#34;: 100 مؤسسة فلسطينية بأوروبا تدعو للضغط على الاحتلال للإفراج عن الأسرى

"شؤون المغتربين": 100 مؤسسة فلسطينية بأوروبا تدعو للضغط على الاحتلال للإفراج عن الأسرى

إصابات بالاختناق خلال قمع جيش الاحتلال لمسيرة كفر قدوم الأسبوعية

إصابات بالاختناق خلال قمع جيش الاحتلال لمسيرة كفر قدوم الأسبوعية

عشرات المؤسسات الدولية والعربية والفلسطينية تُوقع على عريضة تطالب بالإفراج عن الأسرى

عشرات المؤسسات الدولية والعربية والفلسطينية تُوقع على عريضة تطالب بالإفراج عن الأسرى

منوعات

تعليق نادية الجندي عن سبب انتشار كورونا يثير سخرية النشطاء

تعليق نادية الجندي عن سبب انتشار كورونا يثير سخرية النشطاء

هل هذه الفتاة هي عروس فارس كرم؟

هل هذه الفتاة هي عروس فارس كرم؟

هيفاء وهبي تكشف زيارة إليسا لها وبعض أسرارها

هيفاء وهبي تكشف زيارة إليسا لها وبعض أسرارها

وفاة نجم شهير وسط شكوك بإصابته بكورونا

وفاة نجم شهير وسط شكوك بإصابته بكورونا

تولين البكري تنفصل بعد خطوبة استمرت 40 يوماً

تولين البكري تنفصل بعد خطوبة استمرت 40 يوماً

بعد فيديو هيفاء وهبي الذي صدم الجمهور.. كيف تغيرت ملامح جميلات لبنان؟

بعد فيديو هيفاء وهبي الذي صدم الجمهور.. كيف تغيرت ملامح جميلات لبنان؟

انتقادات لفنانة خليجية استعرضت هدية كلبها من علامة فاخرة بسعر صادم

انتقادات لفنانة خليجية استعرضت هدية كلبها من علامة فاخرة بسعر صادم

&#34;رامز جلال مجنون رسمي&#34; في رمضان.. شاهد &#34;البوستر&#34; المُرعب

"رامز جلال مجنون رسمي" في رمضان.. شاهد "البوستر" المُرعب

تصريحات فنان شهير بشأن كورونا في مصر تثير الجدل

تصريحات فنان شهير بشأن كورونا في مصر تثير الجدل

تيم حسن يُعلن خبراً سيئاً لجمهوره

تيم حسن يُعلن خبراً سيئاً لجمهوره

عربي

منظمة الصحة العالمية تحذر المصريين من &#34;الفسيخ&#34;

منظمة الصحة العالمية تحذر المصريين من "الفسيخ"

السعودية: تسجيل 762 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

السعودية: تسجيل 762 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

ثلاث دول خليجية تسجل أعلى إصابات بفيروس (كورونا)

ثلاث دول خليجية تسجل أعلى إصابات بفيروس (كورونا)

لبنان: خمس إصابات جديدة بفيروس (كورونا) والإجمالي 668

لبنان: خمس إصابات جديدة بفيروس (كورونا) والإجمالي 668