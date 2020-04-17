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رضوان: قضية الأسرى تقف على سلم أولوياتنا ولن يهدأ لنا بال حتى ينالوا حريتهم

رضوان: قضية الأسرى تقف على سلم أولوياتنا ولن يهدأ لنا بال حتى ينالوا حريتهم
رام الله - دنيا الوطن
قال إسماعيل رضوان القيادي في حركة حماس في الذكرى السادسة عشر لاغتيال الاحتلال الشهيد عبد العزيز الرنتيسي يؤكد على مايلي: "نترحم على روح أسد فلسطين عبد العزيز الرنتيسي والشهيد القائد خليل الوزير وشهداء شعبنا الفلسطيني وندعو بالشفاء العاجل لجرحانا والحرية لأسرانا البواسل".

وتابع في تصريح صحفي لقد كان أسد فلسطين علامة فارقة في جهاد ومقاومة شعبنا الفلسطيني ضد الاحتلال ومَثَّل رافعة للمقاومة وأرهب الاحتلال في حياته واستشهاده.

واشار الى أنه لقد اهتم بقضية الأسرى وفي يوم الأسير الفلسطيني نؤكد على أن قضية الأسرى تقف على سلم أولوياتنا ولن يهدأ لنا بال حتى ينالوا حريتهم.

وأوضح رضوان "لقد كان الرنتيسي محافظاً على الوحدة الوطنية وآمن بها فكراً وممارسةً وما أحوجنا اليوم إلى استعادة الوحدة الوطنية وتحقيق المصالحة لمواجهة التحديات والمخاطر التي تواجه القضية الفلسطينية".

وتابع في ذكرى الشهادة نؤكد على الحفاظ على الثوابت الوطنية والمُضي على طريق الشهادة والمقاومة حتى تحرير فلسطين كل فلسطين من بحرها إلى نهرها.

وأكد الاغتيال والابعاد والاعتقال لن يوقف مسيرة المقاومة وإن جرائم الاحتلال لن تمر دون حساب لأن هذا العدو لايؤمن إلا بلغة القوة.

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