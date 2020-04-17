إصابات بالاختناق بقمع الاحتلال لمسيرة كفر قدوم الأسبوعية

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رام الله - دنيا الوطن

أصيب عدد من المواطنين بالاختناق اليوم الجمعة، خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة قرية كفر قدوم الأسبوعية السلمية المناهضة للاستيطان، والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ أكثر من 16 عامًا، والتي أحيت يوم الأسير الفلسطيني.



وأفاد شهود عيان، إن عشرات من جنود الاحتلال اقتحموا القرية وأطلقوا وابلًا من الرصاص الحي والمعدني وقنابل الغاز المسيل للدموع والصوت، ما أدى لوقوع عدد من الاصابات بالاختناق، عولجت ميدانيًا.



ويواصل المواطنون في قرية كفر قدوم شمال قلقيلية، الخروج في مسيرتهم الأسبوعية المناهضة للاستيطان والمطالبة بفتح شارع القرية، وسط قمع واعتداء قوات الاحتلال على المسيرة.