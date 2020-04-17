الشيخ للأسرى: تحريركم واجب سياسي ووطني





وأوضح الشيخ في تغريدة له عبر "تويتر" بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني والتي تصادف اليوم 17ابريل/ نيسان "تحية اكبار واعتزاز بأسرانا الأبطال في يوم الأسير والحرية لهم".





وتابع تغريدته قائلاً " ولا بد للقيد أن ينكسر".





رام الله - دنيا الوطنقال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح حسين الشيخ:"ان تحرير الأسرى من السجون الاسرائيلية واجب سياسي ووطني، وأن حمايتهم مسؤولية وطنية وأممية.