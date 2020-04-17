دولي

هل علمت إسرائيل بفيروس كورونا العام الماضي ولم تتحرك؟

هل علمت إسرائيل بفيروس كورونا العام الماضي ولم تتحرك؟
رام الله - دنيا الوطن
كشفت قناة اسرائيلية النقاب عن تقرير سري في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، حذر فيه إسرائيل من قدوم فيروس قاتل. 

أفادت القناة الاسرائيلية الـ"12"، مساء أمس الخميس، بأن الإدارة الأمريكية حذرت إسرائيل في منتصف نوفمبر الماضي، من "مرض غير معروف" ينتشر في مدينة ووهان الصينية، وبأن الولايات المتحدة أثرت إخبار حلفاءها حول العالم، سواء إسرائيل أو حلف الناتو.

وذكرت القناة أن الجيش الإسرائيلي عقد اجتماعا فور وصول المعلومة من الولايات المتحدة، وحدد ما الذي يمكن فعله مع "المرض الغامض"، الذي لم يكن قد تم التعرف عليه بعد، وكيف تتعاطى إسرائيل معه، ومع الدول العربية المحيطة بحسب (سبوتنيك).

وأوضحت القناة على موقعها الإلكتروني أن المعلومة الأمريكية المهمة لم تقف عند حد الجيش الإسرائيلي فحسب، بل وصلت إلى القيادات الإسرائيلية ككل وكذلك لوزارة الصحة، ولكنهم لم يفعلوا شيئا، بحسب قول القناة.

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