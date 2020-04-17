اللجنة الدولية للصليب الأحمر: "تداعيات مزلزلة" على الشرق الأوسط بسبب كورونا

حذرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر منطقة الشرق الأوسط من "تداعيات مزلزلة" بسبب جائحة فيروس كورونا كوفيد-19.





وخصت اللجنة اليمن، وسوريا، والعراق، والأردن، ولبنانن وقطاع غزة، حيث "ستتفاقم الاحتياجات الإنسانية في حال لم يتم الأخذ بعين الاعتبار العواقب الاقتصادية التي تعاني منها تلك البلدان"، وفقا لما ذكره المدير الإقليمي لمنطقة الشرقي الأدنى والأوسط بحسب (وفا).





ووفقا لإحصاءات اللجنة الدولية، هناك 40 مليون شخص في اليمن وسوريا بحاجة إلى مساعدات إنسانية، كما تعاني معظم الدول المذكورة من نقص في الكهرباء والمياه.

رام الله - دنيا الوطن