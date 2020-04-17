السعودية: تسجيل 762 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت وزارة الصحة السعودية اليوم الجمعة، بتسجيل 762 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد "كوفيد-19".



ووفق ما نقلت عدة وسائل إعلام عربية، فقد ارتفع إجمالي الإصابات في المملكة منذ تفشي الفيروس الفتاك بها، إلى 7142 إصابة.



كما سجلت وزارة الصحة في المملكة، تسجيل أربع وفيات جديدة بفيروس (كورونا) ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 87.



وقالت وزارة الصحة السعودية: إن المسح النشط ساهم باكتشاف نصف الحالات المسجلة مؤخراً، مشيرة إلى أن فرقاً طبية متخصصة تزور المناطق عالية الكثافة السكانية.