"شؤون المغتربين": 100 مؤسسة فلسطينية بأوروبا تدعو للضغط على الاحتلال للإفراج عن الأسرى

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رام الله - دنيا الوطن

قالت دائرة شؤون المغتربين في منظمة التحرير الفلسطينية: إن أكثر من 100 مؤسسة فلسطينية عاملة في القارة الأوروبية دعت في بيان لها إلى الضغط على الاحتلال الإسرائيلي للإفراج عن الأسرى الفلسطينيين من سجونه وخاصة المرضى والأطفال والأسيرات.



وكانت دائرة شؤون المغتربين وجهت رسالة لاتحادات الجاليات واطرها ومؤسساتها، ووجهت بمناسبة يوم الاسير الفلسطيني دعت فيها الى أحياء يوم الاسير بالطرق الممكنة لإبقاء قضية الاسرى في سلم الاهتمام العالمي وخاصة في ظل تفشي فيروس كورونا والخطر المحدق بصحة وحياة اسرانا في سجون الاحتلال.



وأضافت الدائرة في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: طالبت المؤسسات في بيانها بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني، أبناء الجاليات الفلسطينية في أوروبا بإعلان التضامن مع الأسرى في معتقلات الاحتلال، والوقوف إلى جانب عائلات الأسرى وتقديم كافة أشكال الدعم لهم، من خلال إيصال رسالة الأسرى إلى الرأي العام الأوروبي وتدويل قضية الأسرى.



وطالبت المؤسسات الموقعة على البيان الدول الأوروبية بضرورة إدانة الانتهاكات الإسرائيلية ضد الأسرى، وإجبار الاحتلال على الإفراج عن الأسرى في ظل أزمة كورونا.



واعتبرت المؤسسات ان هذا البيان يأتي مبادرة في إطار العمل التنسيقي بين المؤسسات الفلسطينية في أوروبا بما يخدم القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.



تاليا نص البيان والموقعين:



بيان تضامني مع أسرى فلسطين بمناسبة 17 نيسان



يمثل 17 نيسان من كل عام يوما وطنيا فلسطينيا للأسير الفلسطيني في سجون الاحتلال يعبر فيه شعبنا الفلسطيني عن وقوفه خلف أسراه ودعمه لهم في معركتهم العادلة والمستمرة للحرية .



يأتي يوم الأسير هذا العام والعالم كله يعيش حالة من القلق والخوف من تفشي وازدياد انتشار وباء الكرونا العابر للحدود والدول .



في داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي يقبع حوالي 5000 أسير وأسيرة من أبناء شعبنا في ظروف اعتقال لا قانونية ولا إنسانية ولا صحية , الأمر الذي يزيد من خطورة وصول وتفشي هذا الوباء القاتل إلى داخل السجون .



لذلك وانطلاقا من مسؤولياتنا الجماعية كمؤسسات فلسطينية عاملة في الساحة الأوروبية نؤكد على مايلي :



أولا مطالبتنا بالإفراج الفوري عن كافة أسرانا من سجون الاحتلال وفي المقدمة منهم المرضى وكبار السن والأطفال والنساء



ثانيا نطالب أبناء جاليتنا الفلسطينية المتواجدين في الدول الأوروبية الوقوف إلى جانب أسرانا في معركتهم العادلة الحية والتعبير عن ذلك عبر تقديم مختلف أشكال الدعم لهم ولعائلاتهم وفي المقدمة منها إيصال رسالتهم للرأي العام الأوروبي من أحزاب ومؤسسات مجتمع مدني ومنتخبين للوصول الى تدويل قضية الأسرى حتى يتحمل المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية مسؤولياتهم وإلزام سلطة الإحتلال باحترام قواعد القانون الدولي وبشكل خاص اتفاقية جنيف الرابعة



ثالثا ندعو كافة أبناء شعبنا الفلسطيني في الوطن المحتل وفي دول الشتات الوقوف خلف أسرانا في معاركهم المستمرة بمختلف الوسائل والتعبير عن ذلك في يوم الأسير حتى نيل حريتهم والعودة لشعبهم وعائلاتهم



رابعا نطالب الدول الأوروبية التعبير عن إدانتها لكافة ممارسات سلطة الإحتلال المخالفة لقواعد القانون الدولي وإلزامها باحترامه ومطالبتها بالإفراج عن المعتقلين المرضى وكبار السن والأطفال والنساء في ظل انتشار وباء الكورونا



تأمل المؤسسات الفلسطينية العاملة في الساحة الأوروبية والموقعة على هذا البيان أن تكون هذه المبادرة نقطة انطلاق لتأسيس ثقافة عمل تنسيقي وتوافقي مشترك بينها لما فيه خدمة قضايا شعبنا الوطنية .



أسماء المؤسسات الموقعة ابتداء بالقارية منها ثم المتوزعة على البلدان حسب التسلسل الابجدي :



- الحملة الاوروبية لرفع الحصار عن غزة



- اوروبيون لاجل القدس



- التجمع الدولي للمؤسسات و الروابط المهنية الفلسطينية / اوروبا



- تجمع الشباب الفلسطيني في اوروبا



- تجمع المعلمين الفلسطينيين في اوروبا



- رابطة المراة الفلسطينية في اوروبا



- المبادرة الأوروبية للدفاع عن حقوق الاسرى



- حركة شباب العودة في اوروبا



- المؤسسة الدولية للتضامن مع الاسرى في سجون الاحتلال الاسرائيلي "تضامن"



- التحالف الاوروبي لمناصرة اسرى فلسطين



- تجمع رجال الاعمال الفلسطينيين في اوروبا



- حركة الشباب الفلسطيني/ اوروبا



- التجمع الفلسطيني الاوروبي



- الملتقى الديمقراطي الفلسطيني في اوروبا



- مؤتمر فلسطينيي اوروبا



- مركز العودة الفلسطيني



- مؤسسة الابداع الفلسطيني الدولية



- شبكة الاعلام الفلسطيني "شاهد"



- التجمع الفلسطيني في ألمانيا



- هيئة المؤسسات والجمعيات الفلسطينية و العربية في برلين



- اتحاد الجمعيات العربية في المانيا



- شباب ألماني لأجل فلسطين



- رابطة المرأة الفلسطينية في المانيا



- الجالية الأردنية الموحّدة - المانيا



- المعهد الثقافي العربي في برلين



- الجالية العراقية المانيا ج.م.



- جمعية نهر البارد برلين



- اتحاد عمال فلسطين - المانيا



- الجالية الأردنية برلين براندنبورج



- مؤسسة جفرا - برلين



- الرابطة الفلسطينية المانيا لحق العودة



- لجنة التنسيق الألمانية العربية



- اتحاد الأطباء والصيادلة الفلسطينيين - برلين/براندنبورغ



- إتحاد الطلاب الفلسطيني برلين براندنبورج



- تجمع المعلمين الفلسطينيين في المانيا



- التجمع العربي - المانيا



- جمعية التواصل - المانيا



- الجمعية العربية الالمانية للتبادل الثقافي



- التجمع الفلسطيني في ايطاليا



- رابطة المراة الفلسطينية في ايطاليا



- مؤسسة الحق الفلسطيني / ايرلندا



- لجنة مناصرة الشعب الفلسطيني / اسبانيا



- الجالية الفلسطينية في فالنسيا



- الجالية الفلسطينية في بلجيكا و لكسنبورغ



- الملتقى الفلسطيني في بلجيكا



- مؤسسة الامل - بلجيكا



- مؤسسة الاقصى - بلجيكا



- الجمعية الاجتماعية الثقافية لفلسطينيي بولندا



- اتحاد رجال الاعمال الفلسطيني التركي



- اتحاد المؤسسات الفلسطينية في ارهوس



- المنتدى الفلسطيني في الدانمارك



- الرابطة الفلسطينية في الدانمارك



- الرابطة الفلسطينية مدينة البورغ الدانمارك



- البيت الفلسطيني ادونسة الدانمارك



- جمعية الثقافة و الارشاد للناشئين الدانمارك



- تجمع المهندسين الفلسطينيين في الدانمارك



- تجمع المعلمين الفلسطينيين في الدانمارك



- رابطة المراة الفلسطينية في الدانمارك



- تجمع الاطباء الفلسطينيين في الدانمارك



- جمعية المراة الفلسطينية في هلسنبورغ



- جمعية البيت الفلسطيني في السويد يوتيبوري



- جمعية مركز العودة الفلسطيني في السويد يوتيبوري



- مجموعة العمل الفلسطيني في جنوب السويد



- مركز العدالة الفلسطيني في السويد



- المركز الفلسطيني في السويد



- رابطة المراة الفلسطينية في السويد



- التجمع الاسلامي في ترينيمو السويد



- مركز اجيال للتوثيق و الدراسات



- جمعية الابداع الفلسطيني 65



- جمعية مفتاح الحرية للشباب الفلسطيني / مالمو



- جمعية المراة الفلسطينية / مالمو



- المركز السويدي الفلسطيني في هلنسبورغ



- المنتدى الفرنسي الفلسطيني



- الملتقى الفلسطيني في فرنسا



- مؤسسة الاطفال المنسيين . فرنسا



- الجالية الفلسطينية غرونوبل فرنسا APEF



- الجالية الفلسطينية في فرنسا



- رابطة ال حميد في فلسطين و الشتات



- المجلس التنسيقي لدعم فلسطين في النمسا



- تجمع الشباب الفلسطيني في النمسا



- اتحاد الاطباء و الصيادلة الفلسطينيين في النمسا



- دار الجنوب النمساوية



- منتدى حنظلة الثقافي الفلسطيني في النمسا



- لجنة العمل المشترك الفلسطيني في النمسا



- رابطة المراة الفلسطينية في النمسا



- شباب نمساوي لاجل فلسطين



-الجالية الفلسطينية في النمسا



- الجالية الفلسطينية الموحدة في النمسا



- التحالف ضد الامبريالية



- التجمع الديمقراطي الفلسطيني بالنمسا و سويسرا



- التجمع الاهلي الفلسطيني بالنمسا



- الجالية الفلسطينية في هولندا



- البيت الفلسطيني في هولندا



- تجمع الشباب الفلسطيني في هولندا



- مركز القدس الثقافي في هولندا



- تجمع العمال الفلسطينيين في هولندا



- الحزب الاشتراكي انتارسيا / اليونان



- الجمعية اليونانية لمساعدة و رعاية الطفل



- المركز العربي اليوناني للثقافة و الحضارة



- اتحاد العمال الفلسطينيين في اليونان



- تجمع الشباب الفلسطيني في اليونان



- منتدى التنمية في اليونان



- حزب ال KKE في اليونان