إصابات بالاختناق خلال قمع جيش الاحتلال لمسيرة كفر قدوم الأسبوعية











رام الله - دنيا الوطنأصيب عدد من المواطنين بالاختناق خلال قمع جيش الاحتلال لمسيرة كفر قدوم الاسبوعية المناهضة للاستيطان والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ اكثر من (16 عاماً) والتي انطلقت بمناسبة يوم الاسير الفلسطيني.وأفاد الناطق الاعلامي في اقليم قلقيلية، منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم مراد شتيوي، أن عشرات من جنود الاحتلال اقتحموا البلدة واطلقوا وابلا كثيفا من الرصاص الحي والمعدني وقنابل الغاز والصوت مما ادى الى وقوع عدد من الاصابات بالاختناق عولجت ميدانيا.وأكد شتيوي اندلاع مواجهات عنيفة مع جنود الاحتلال عقب اقتحامهم للقرية تخللها مداهمتهم لعدد من منازل المواطنين بهدف نصب كمائن لاعتقال الشبان الا انه تم كشفها دون وقوع اعتقالات.وافاد شتيوي ان المسيرة التي لم تتوقف رغم اعلان حالة الطوارئ انطلقت اليوم بمناسبة يوم الاسير الفلسطيني في اطار التاكيد على محورية قضية الاسرى الحاضرة في وجدان شعبنا ، مؤكدا الاستمرار بنهج المقاومة حتى تحريرهم من اسرهم.