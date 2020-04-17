تأجيل تنفيذ مذكرة توقيف بحق مواطن مصاب بفيروس (كورونا) من يطا
رام الله - دنيا الوطن
أكدت محافظة الخليل اليوم الجمعة، أنه تم تأجيل تنفيذ مذكرة توقيف بحق مواطن مصاب بفيروس (كورونا) من يطا، جنوب المدينة.
أكدت محافظة الخليل اليوم الجمعة، أنه تم تأجيل تنفيذ مذكرة توقيف بحق مواطن مصاب بفيروس (كورونا) من يطا، جنوب المدينة.
وقالت المحافظة في تصريح مقتضب عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماع (فيسبوك): إنه "بخصوص الحالة المصابة من يطا تم تأجيل تنفيذ مذكرة التوقيف للمذكور بسبب وضعه الصحي".
وأكدت محافظة الخليل على أنه لم يصدر بحقه أي حكم من القضاء.
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