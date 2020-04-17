



وقالت المحافظة في تصريح مقتضب عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماع (فيسبوك): إنه "بخصوص الحالة المصابة من يطا تم تأجيل تنفيذ مذكرة التوقيف للمذكور بسبب وضعه الصحي".





وأكدت محافظة الخليل على أنه لم يصدر بحقه أي حكم من القضاء.









رام الله - دنيا الوطنأكدت محافظة الخليل اليوم الجمعة، أنه تم تأجيل تنفيذ مذكرة توقيف بحق مواطن مصاب بفيروس (كورونا) من يطا، جنوب المدينة.