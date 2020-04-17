"الصحة العالمية" تصدر قائمة أطعمة للوقاية من فيروس (كورونا)



وأضافت أن الجسم يحتاج إلى تلك الأطعمة لتعزيز الصحة وتقوية الجهاز المناعي، وللحد من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة والمعدية، كما نقل موقع (روسيا اليوم).



وتجاوز عدد المصابين بفيروس (كورونا) المستجد حول العالم، عتبة المليونين ومئة ألف مصاب، كما نقلت وكالة (رويترز) للأنباء.



رام الله - دنيا الوطنأصدرت منظمة الصحة العالمية اليوم الجمعة، قائمة من الأطعمة الضرورية للوقاية من فيروس (كورونا) المستجد "كوفيد-19".وقالت المنظمة في نصائح غذائية للبالغين أثناء مرض كوفيد-19 نشرتها على صفحتها الرسمية في (فيسبوك) أنه يجب تناول غذاء متوازن كل يوم لتحصل على الفيتامينات، والمعادن والألياف الغذائية، والبروتين، ومضادات الأكسدة.