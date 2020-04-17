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شؤون فلسطينية

عشرات المؤسسات الدولية والعربية والفلسطينية تُوقع على عريضة تطالب بالإفراج عن الأسرى

عشرات المؤسسات الدولية والعربية والفلسطينية تُوقع على عريضة تطالب بالإفراج عن الأسرى
أسرى في سجون الاحتلال
رام الله - دنيا الوطن
وقعت عشرات المؤسسات الدولية والعربية والفلسطينية، عريضة تُطالب بالإفراج عن الأسرى من سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وكان نادي الأسير ومؤسسات تعنى بشؤون الأسرى وأخرى حقوقية، أطلقت عريضة في نهاية شهر آذار/مارس الماضي، تضمنت المطالبة بالتدخل العاجل للإفراج عن الأسرى الفلسطينيين، لا سيما المرضى وكبار السن منهم، والأطفال والأسيرات.

كما تضمنت العريضة جملة من المخاوف التي تحيط بمصير الأسرى في سجون الاحتلال، والتي يرافقها انعدام التدابير داخل أقسام الأسرى المغلقة والمكتظة، واكتفاء إدارة سجون الاحتلال بتدابير خارجية منها: وقف زيارات عائلات الأسرى، وزيارات المحامين، وإجراءات خاصة داخل المحاكم.

ودعت المؤسسات من خلال العريضة منظمة الصليب الأحمر الدولية للقيام بدورها المنوط بها من خلال زيادة طاقمها، لأن الطاقم المتواجد في الأراضي الفلسطينية المحتلة، غير كافٍ لمتابعة قضايا الأسرى الفلسطينيين، وتلبية حالة الطوارئ.

ودعت المؤسسات المشاركة في التوقيع على العريضة إلى المزيد من الدعم لإيصال مطالبها ومطالب الأسرى، وتخوفاتهم الحاصلة من انتشار عدوى فيروس كورونا بينهم.

ودعت للتوقيع على العريضة عبر الرابط https://forms.gle/PsrhihDmgkvBGLDW6.

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