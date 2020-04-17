ثلاث دول خليجية تسجل أعلى إصابات بفيروس (كورونا)



وسجلت مصر 2,673 إصابة و196 حالة وفاة، والمغرب 2,283 إصابة و190 وفاة، والجزائر 2,268 إصابة و348 حالة وفاة، والبحرين 1,698 إصابة و7 حالات وفاة، والكويت 1,524 إصابة و3 وفيات، والعراق 1,434 إصابة و80 وفاة، وسلطنة عمان 1019 إصابة و4 وفيات، وتونس 822 إصابة و37 وفاة، ولبنان 663 إصابة و21 وفاة، وجيبوتي 591 إصابة وحالتي وفاة، والأردن 402 إصابة و7 وفيات، وفلسطين 307 اصابات بالضفة وغزة، إضافة إلى 95 مصابا في القدس المحتلة، وحالتي وفاة، والصومال 80 إصابة و5 وفيات، وليبيا 48 إصابة ووفاة واحدة، وسوريا 33 إصابة وحالتي وفاة، والسودان 32 إصابة و5 وفيات، وموريتانيا 7 إصابات وحالة وفاة واحدة.





رام الله - دنيا الوطنسجلت ثلاث دول خليجية أعلى إصابات بفيروس (كورونا)، متصدرة بذلك الدول العربية، فيما سجلت الجزائر أعلى عدد وفيات.ووفق الأرقام التي نشرتها الوكالة، فقد تصدرت السعودية القائمة بـ6.380 مصابا، و83 حالة وفاة، تلتها الإمارات بـ5,825 إصابة و35 وفاة، فيما حلت قطر في المرتبة الثالثة بـ4,103 إصابات و7 وفيات، كما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).