شؤون فلسطينية

رئيس لجنة فلسطين بالبرلمان الأوروبي يدعو للإفراج عن الأسرى الفلسطينيين

رئيس لجنة فلسطين بالبرلمان الأوروبي يدعو للإفراج عن الأسرى الفلسطينيين
رام الله - دنيا الوطن
دعا رئيس لجنة شؤون فلسطين في البرلمان الأوروبي، ممثل كتلة اليسار في البرلمان، مانويل بينيدا إلى إرسال بعثة طبية دولية مستقلة لتفقد واقع الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لحماية الاسرى الفلسطينيين صحياً، خاصة أولئك الأكثر عرضة للإصابة بفايروس (كورونا).

وقال بينيدا في تسجيل فيديو نشره بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني  وفق ما أرسلت لجنة الدفاع عن الخليل بياناً وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: "في هذه الظروف يجب ان يفرج فورا عن الاسرى كبار السن والذين يعانون من الامراض المزمنة ليتوفر لهم العلاج اللازم الذي هم محرومون منه حاليا".

وطالب "بينيدا" بشكل خاص بالإفراج عن كل المعتقلين الاداريين الذين يجري احتجازهم دون تهمة ومنهم النائب خالده جرار وكل المعتقلين والمختطفين الفلسطينيين من قبل القوة المحتلة، حسب قوله.

 واضاف: على اسرائيل ان  تستجيب لتوصيات الامم المتحدة التي دعا لها  المفوض السامي لحقوق الانسان ميشيل باتشيليت والداعية للإفراج عن المعتقلين السياسيين بسبب الوضع الحساس الذي تسبب به انتشار فيروس الكورونا.

واختتم بينيدا رسالته قائلا: ليتوقف الموت الممكن تفاديه، ليتوقف الاعتقال السياسي.

ويعد  مانويل بينيدا صديق قديم للشعب الفلسطيني وكان قد عاش في غزة تحت الحصار بعد ان وصل اليه على احدى سفن كسر الحصار عام 2008 وهو يشغل منصب رئيس لجنة العلاقات الخارجية للحزب الشيوعي الاسباني.

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