إصابة راعي أغنام باعتداء المستوطنين عليه في بلدة يطا بالخليل





وأضاف: أدى ذلك لإصابة الراعي اكرم ربعي (20 عاما) برضوض، إضافة لإثارة حالة من الخوف بين المواطنين، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).





رام الله - دنيا الوطنأصيب راعي أغنام، اليوم الجمعة، باعتداء المستوطنين عليه في بلدة يطا، جنوب الخليل.وأفاد منسق لجنة الحماية والصمود في مسافر يطا، فؤاد العمور، بأن عددا من المستوطنين اقتحموا المراعي المحاذية لمنطقة الحمرة التابعة لقرية تواني، شرق يطا، واعتدوا على رعاة الأغنام.