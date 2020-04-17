إصابة راعي أغنام باعتداء المستوطنين عليه في بلدة يطا بالخليل
رام الله - دنيا الوطن
أصيب راعي أغنام، اليوم الجمعة، باعتداء المستوطنين عليه في بلدة يطا، جنوب الخليل.
وأفاد منسق لجنة الحماية والصمود في مسافر يطا، فؤاد العمور، بأن عددا من المستوطنين اقتحموا المراعي المحاذية لمنطقة الحمرة التابعة لقرية تواني، شرق يطا، واعتدوا على رعاة الأغنام.
أصيب راعي أغنام، اليوم الجمعة، باعتداء المستوطنين عليه في بلدة يطا، جنوب الخليل.
وأفاد منسق لجنة الحماية والصمود في مسافر يطا، فؤاد العمور، بأن عددا من المستوطنين اقتحموا المراعي المحاذية لمنطقة الحمرة التابعة لقرية تواني، شرق يطا، واعتدوا على رعاة الأغنام.
وأضاف: أدى ذلك لإصابة الراعي اكرم ربعي (20 عاما) برضوض، إضافة لإثارة حالة من الخوف بين المواطنين، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).
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