سلطات الاحتلال تخطر بإزالة منشآت زراعية في الأغوار

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رام الله - دنيا الوطن

أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الجمعة، بإزالة عدد من المنشآت الزراعية في قريتي الجفتلك، وفروش بيت دجن بالأغوار.



وقال الناشط الحقوقي في الأغوار عارف دراغمة: إن سلطات الاحتلال الصقت أوامر إزالة منشآت في الأغوار، تحمل القرار العسكري رقم 1797، وهو قرار يلزم اصحاب المنشآت بفترة قصيرة للإزالة، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).



وتعود ملكية المنشآت للمواطنين انور ابو جودة في خربة علان بالجفتلك، وأحمد بنيات في فروش بيت دجن.