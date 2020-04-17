شؤون فلسطينية

مجلي يدعو لتشكيل لوبي عربي ودولي لدعم قضية الأسرى

مجلي يدعو لتشكيل لوبي عربي ودولي لدعم قضية الأسرى
رام الله - دنيا الوطن
دعا العالِم الفلسطيني، الدكتور عدنان مجلي،  لتشكيل لوبي فلسطيني وعربي ودولي خاص لدعم قضية الأسرى الفلسطينيين في السجون الاسرائيلية ولفت انتباه العالم لهذه القضية العادلة في هذه الظروف العصيبة.

وقال مجلي،  في تصريح صحفي الجمعة وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: "يطل علينا اليوم السابع عشر من ابريل يوم الأسير الفلسطيني حيث لازالت السجون الإسرائيلية مغلقة على أكثر من خمسة ألاف أسير فلسطيني منهم الأطفال والنساء والمرضى وكبار السن ومنهم من أمضى قرابة أربعين عاما بين جدران السجون يعيشون في ظروف غير إنسانية تشكل تهديدا حقيقيا على حياتهم ".

وحذر مجلى من  من مخالطة السجانين للأسرى البواسل بشكل يومي مما ينذر بوقوع كارثة كبيرة داخل السجون في حال انتشار الفيروس حيث الاكتظاظ الكبير وعدم توفر إجراءات الوقاية السليمة ".

وقال: "إن العالم مطالب اليوم أن يعلي صوته ويضغط على إسرائيل لإطلاق سراح الأسرى جميعا وخاصة الأسرى الأطفال والمرضى والأسيرات وكبار السن".

وأضاف: "إن على القيادة الفلسطينية وفصائل شعبنا أن تجعل قضية الأسرى على سلم الأولويات لان الإنسان الفلسطيني هو أغلى ما نملك وان نعمل سويا على تشكيل لوبي فلسطيني وعربي ودولي لدعم قضية الاسرى مطالبا المنظمات الدولية وخاصة منظمة الصحة العالمية والصليب الاحمر بمتابعة الاجراءات الاحترازية التي تتبعها مصلحة ادارة السجون لمنع انتشار فيروس كورونا بين الاسرى".


 


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