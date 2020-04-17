شؤون فلسطينية

صحيفة: محاولات مكثفة لإشراك دول جديدة لتوفير المساعدات الإنسانية لقطاع غزة

صحيفة: محاولات مكثفة لإشراك دول جديدة لتوفير المساعدات الإنسانية لقطاع غزة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قالت صحيفة (معاريف) الإسرائيلية اليوم الجمعة: إن كبار المسؤولين الإسرائيليين يعتقدون أن تقديم مساعدات مستمرة للضفة وقطاع غزة تعتبر أهمية كبيرة تصب في مصلحة إسرائيل للحفاظ على الاستقرار الأمني ​​خلال هذه الفترة.

وأضافت: أن هناك محاولات مكثفة تجري من وراء الكواليس تهدف لإشراك دول جديدة لتوفير المساعدات الإنسانية لقطاع غزة تحديدا.

وتقول صحيفة (معاريف): إن هناك خشية من أن الأزمة الصحية المترتبة على فيروس (كورونا)، وتحديداً في قطاع غزة، يمكن أن تجلب توتراً أمنياً خطيراً، وفق تعبيرها.

وكان الرئيس الإسرائيلي، رؤفين ريفلين ووزير المالية، موشيه كحلون بحثا خلال اجتماع عقداه مع المبعوث الأممي للشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف سبل التعاون بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية لمكافحة جائحة (كورونا).

وانضم إلى هذا الاجتماع منسق أعمال الحكومة في المناطق كميل ابو ركن، حيث استعرض المبعوث الأممي في الاجتماع الأوضاع الانية بخصوص تفشي فيروس (كورونا) في الضفة الغربية وقطاع غزة وتحدث عن أوجه التعاون بين اسرائيل والسلطة الفلسطينية في مجال مكافحة هذه الجائحة.

وعرض ملانيدوف امام الرئيس رفلين والمسؤولين الإسرائيليين الخطة التي بادرت اليها المنظمة الأممية لتفادي حدوث أزمة انسانية حقيقية على خلفية تفشي هذا الفيروس الشرس، وتحدث مطولا عن أهمية توفير الاليات والإمكانيات  اللازمة لتطبيق هذه الخطة.

وشدد رفلين ان التعاون في هذا المجال هو امر الزامي بالنسبة لإسرائيل لضمان سلامة الجميع، مشيراً إلى أن هذا الوباء يثبت للجميع ان لا حدود له وانه بواسطة الحوار وتكاتف جهود الجميع سننجح في مكافحته.

أما وزير المالية كحلون فقال: إن الأوضاع المتعلقة بفيروس (كورونا) في الضفة الغربية تثير القلق لدينا ومن شانها أن تتسبب في حدوث ازمة إنسانية.

وأوضح أن الفيروس لا يميز بين شعب واخر ولا يعرف الحدود الجغرافية وان انهيار الجهاز الصحي الفلسطيني سيؤثر على دولة إسرائيل، وذلك فإنه من مصلحة اسرائيل تقديم المساعدة للفلسطينيين.

أخبار ذات صلة

أسرى فلسطين: يوم الأسير هذا العام بطعم الخوف والقلق على حياة الأسرى

أسرى فلسطين: يوم الأسير هذا العام بطعم الخوف والقلق على حياة الأسرى

مجلي يدعو لتشكيل لوبي عربي ودولي لدعم قضية الأسرى

مجلي يدعو لتشكيل لوبي عربي ودولي لدعم قضية الأسرى

رئيس لجنة فلسطين بالبرلمان الأوروبي يدعو للإفراج عن الأسرى الفلسطينيين

رئيس لجنة فلسطين بالبرلمان الأوروبي يدعو للإفراج عن الأسرى الفلسطينيين

إصابة راعي أغنام باعتداء المستوطنين عليه في بلدة يطا بالخليل

إصابة راعي أغنام باعتداء المستوطنين عليه في بلدة يطا بالخليل

سلطات الاحتلال تخطر بإزالة منشآت زراعية في الأغوار

سلطات الاحتلال تخطر بإزالة منشآت زراعية في الأغوار

وزيرة المرأة: حرية الوطن أرضا وشعبا لن تكتمل إلا بحرية الأسرى والأسيرات

وزيرة المرأة: حرية الوطن أرضا وشعبا لن تكتمل إلا بحرية الأسرى والأسيرات

مجلي يدعو لتشكيل لوبي عربي ودولي لدعم قضية الأسرى

مجلي يدعو لتشكيل لوبي عربي ودولي لدعم قضية الأسرى

اللجنة الوطنية: (إيسيسكو) تطلق جائزة للأفلام القصيرة لتشجيع الشباب على الإبداع

اللجنة الوطنية: (إيسيسكو) تطلق جائزة للأفلام القصيرة لتشجيع الشباب على الإبداع

التعليقات

الدنيا حكايات

العالم الإسلامي بعد (كورونا)

العالم الإسلامي بعد (كورونا)

شؤون فلسطينية

أسرى فلسطين: يوم الأسير هذا العام بطعم الخوف والقلق على حياة الأسرى

أسرى فلسطين: يوم الأسير هذا العام بطعم الخوف والقلق على حياة الأسرى

مجلي يدعو لتشكيل لوبي عربي ودولي لدعم قضية الأسرى

مجلي يدعو لتشكيل لوبي عربي ودولي لدعم قضية الأسرى

رئيس لجنة فلسطين بالبرلمان الأوروبي يدعو للإفراج عن الأسرى الفلسطينيين

رئيس لجنة فلسطين بالبرلمان الأوروبي يدعو للإفراج عن الأسرى الفلسطينيين

إصابة راعي أغنام باعتداء المستوطنين عليه في بلدة يطا بالخليل

إصابة راعي أغنام باعتداء المستوطنين عليه في بلدة يطا بالخليل

سلطات الاحتلال تخطر بإزالة منشآت زراعية في الأغوار

سلطات الاحتلال تخطر بإزالة منشآت زراعية في الأغوار

وزيرة المرأة: حرية الوطن أرضا وشعبا لن تكتمل إلا بحرية الأسرى والأسيرات

وزيرة المرأة: حرية الوطن أرضا وشعبا لن تكتمل إلا بحرية الأسرى والأسيرات

مجلي يدعو لتشكيل لوبي عربي ودولي لدعم قضية الأسرى

مجلي يدعو لتشكيل لوبي عربي ودولي لدعم قضية الأسرى

اللجنة الوطنية: (إيسيسكو) تطلق جائزة للأفلام القصيرة لتشجيع الشباب على الإبداع

اللجنة الوطنية: (إيسيسكو) تطلق جائزة للأفلام القصيرة لتشجيع الشباب على الإبداع

منوعات

هل هذه الفتاة هي عروس فارس كرم؟

هل هذه الفتاة هي عروس فارس كرم؟

هيفاء وهبي تكشف زيارة إليسا لها وبعض أسرارها

هيفاء وهبي تكشف زيارة إليسا لها وبعض أسرارها

وفاة نجم شهير وسط شكوك بإصابته بكورونا

وفاة نجم شهير وسط شكوك بإصابته بكورونا

تولين البكري تنفصل بعد خطوبة استمرت 40 يوماً

تولين البكري تنفصل بعد خطوبة استمرت 40 يوماً

بعد فيديو هيفاء وهبي الذي صدم الجمهور.. كيف تغيرت ملامح جميلات لبنان؟

بعد فيديو هيفاء وهبي الذي صدم الجمهور.. كيف تغيرت ملامح جميلات لبنان؟

انتقادات لفنانة خليجية استعرضت هدية كلبها من علامة فاخرة بسعر صادم

انتقادات لفنانة خليجية استعرضت هدية كلبها من علامة فاخرة بسعر صادم

&#34;رامز جلال مجنون رسمي&#34; في رمضان.. شاهد &#34;البوستر&#34; المُرعب

"رامز جلال مجنون رسمي" في رمضان.. شاهد "البوستر" المُرعب

تصريحات فنان شهير بشأن كورونا في مصر تثير الجدل

تصريحات فنان شهير بشأن كورونا في مصر تثير الجدل

تيم حسن يُعلن خبراً سيئاً لجمهوره

تيم حسن يُعلن خبراً سيئاً لجمهوره

&#34;نساء فقط&#34;.. ماقصة الفيلم العربي الممنوع من العرض في كل الدول العربية؟

"نساء فقط".. ماقصة الفيلم العربي الممنوع من العرض في كل الدول العربية؟

عربي

ثلاث دول خليجية تسجل أعلى إصابات بفيروس (كورونا)

ثلاث دول خليجية تسجل أعلى إصابات بفيروس (كورونا)

لبنان: خمس إصابات جديدة بفيروس (كورونا) والإجمالي 668

لبنان: خمس إصابات جديدة بفيروس (كورونا) والإجمالي 668

المغرب تسجل 245 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

المغرب تسجل 245 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

50 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في سلطنة عُمان

50 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في سلطنة عُمان