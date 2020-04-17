عربي

المغرب تسجل 245 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

المغرب تسجل 245 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
سجلت المغرب اليوم الجمعة، 245 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، "كوفيد-19".

وبذلك يصل إجمالي الإصابات نتيجة تفشي الفيروس الفتاح في البلاد، إلى 2528 حالة، وفق ما نقلت قناة (العربية).

وفيما يتعلق بعدد الوفيات، أفادت وزارة الصحة المغربية: تسجيل ثلاث وفيات بفيروس (كورونا) ليرتفع العدد الإجمالي إلى 133.

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