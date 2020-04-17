دولي

انخفاض حاد بعدد وفيات فيروس (كورونا) في إسبانيا

انخفاض حاد بعدد وفيات فيروس (كورونا) في إسبانيا
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
سجلت إسبانيا اليوم الجمعة، انخفاضا حادا في عدد وفيات فيروس (كورونا) المستجد "كوفيد-19"، خلال 24 ساعة الماضية.

وارتفع عدد ضحايا الوباء في البلاد بـ348 حالة وفاة جديدة، ليص الإجمالي إلى 19,478 حالة، وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم).

كما أفادت، وزارة الصحة الإسبانية بتسجيل 5252 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)، ليصل إجمالي الإصابات إلى 188068.

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