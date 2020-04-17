شؤون فلسطينية

اللجنة الوطنية: (إيسيسكو) تطلق جائزة للأفلام القصيرة لتشجيع الشباب على الإبداع

اللجنة الوطنية: (إيسيسكو) تطلق جائزة للأفلام القصيرة لتشجيع الشباب على الإبداع
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت اللجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم، اليوم الجمعة، عن إطلاق منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة- (إيسيسكو)، "جائزة الإيسيسكو للأفلام القصيرة"، ضمن مبادرتها "الثقافة عن بُعد"، داخل "بيت الإيسيسكو الرقمي".

ودعت اللجنة الوطنية الفلسطينية المبدعات والمبدعين في فلسطين للمشاركة في هذه المسابقة التي تهدف لتشجيعهم على الإبداع في ظل هذه الأزمة، ودعت أيضا لتعزيز حضور الإنتاج الفلسطيني في كافة المنابر الدولية الهامة كـ (إيسيسكو)، وفقا للشروط والمعايير المطلوبة والتي تتوافق بشكل كبير مع إنتاجاتنا وإبداعات أبنائنا.

وسيتم منح الجائزة لثلاثة فائزين، حيث يحصل الفائز بالمركز الأول على ثمانية آلاف دولار أمريكي، والثاني ستة آلاف، وأربعة آلاف دولار للفائز بالمركز الثالث.

وأكدت (إيسيسكو) أن الجائزة تهدف إلى تحفيز الشباب وتشجيعهم على الإبداع الفني واكتشاف مواهبهم في إنتاج الأفلام التخييلية والتوثيقية القصيرة، ونشر ثقافة السلام، وتشجيع الإنتاج السينمائي، وتكوين مكتبة (إيسيسكو) الرقمية للأفلام القصيرة، وإلى استشراف ما يمكن تسميته “اقتصاد الحياة” ولأنماط العمل والإبداع والإنتاج ومهن المستقبل.

ويجب أن تتناول الأفلام المشاركة في المسابقة أحد المجالات التالية: الدراما – التوثيق – التراث والفلكلور الشعبي – القيم الإنسانية – الصحة والبيئة – أفلام الأطفال – الحياة اليومية في زمن (كورونا) (كوفيد 19) – الكوميديا، ويمكن أن يكون الفيلم بأصوات طبيعية وموسيقية دون كلام (مثل أفلام الطبيعية والحيوانات…).

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