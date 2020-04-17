وفيات (كورونا) في الولايات المتحدة تتجاوز 33 ألفا

تجاوزت وفيات فيروس (كورونا) المستجد في الولايات المتحدة 33 ألف شخص، وذلك مع إعلان الرئيس دونالد ترامب توجيهات لإعادة تشغيل الاقتصاد.





وزاد عدد الوفيات 2200 تقريبا يوم الخميس، ولم يعلن عدد من الولايات الإحصاءات لديه بعد، مقارنة مع زيادة قياسية أمس بلغت 2507 حالات وفاة، كما نقلت وكالة (رويترز) للأنباء.



وألحقت إجراءات العزل العام ضررا جسيما باقتصاد البلاد لمستويات لم يسبق لها مثيل منذ الكساد الكبير قبل قرابة قرن من الزمان مع سعي أكثر من 20 مليون أمريكي للحصول على إعانات البطالة.



وبلغ إجمالي عدد حالات الإصابة بمرض (كوفيد-19)، الذي يسببه الفيروس، أكثر من 665 ألفا يوم الخميس، بعد زيادة بنحو 28 ألف حالة. وزادت الإصابات الجديدة يوم الأربعاء بواقع 30 ألف حالة.



وتعد الولايات المتحدة الدولة الأكثر تضرراً بسبب (كورونا) في العالم حيث تضاعف عدد الوفيات فيها في أسبوع واحد.



رام الله - دنيا الوطن