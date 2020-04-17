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دولي

بعد رفض ماليزيا استقبالهم.. وفاة عشرات من مسلمي الروهينغا في البحر

بعد رفض ماليزيا استقبالهم.. وفاة عشرات من مسلمي الروهينغا في البحر
مسلمي الروهينغا
رام الله - دنيا الوطن
لقي عشرات الأشخاص من أبناء أقلية "الروهينغا" المسلمة حتفهم،  على متن قارب كان يقل مئات اللاجئين "الجوعى" بعد أن أمضوا شهرين في عرض البحر.

وقالت صحيفة (الشرق الأوسط) إنه تم إنقاذ القارب وعلى متنه مئات الأشخاص، وكانوا يعانون من الجوع والإرهاق بعدما فشلوا في الوصول إلى ماليزيا وجرفهم التيار لأسابيع.

وقال مسؤول في حرس سواحل بنغلاديش لوكالة (رويترز)  في رسالة: "كانوا في البحر لنحو شهرين وأنهكهم الجوع". 

وأضاف المسؤول أنه تم اتخاذ "قرار نهائي" بإرسال 382 شخصا كانوا على السفينة إلى ميانمار المجاورة والتي ينتمي إليها الروهينغا.

ونقلت الصحافة الفرنسية عن الملازم شاه ضياء رحمان أن شرطة السواحل أنقذت قاربا يقل 396 لاجئا، بينهم 182 امرأة و64 طفلا، "كانوا يتضورون جوعا" خلال الليل قبالة الساحل الجنوبي الشرقي للبلاد. 

وأظهرت صور فيديو نشرها مراسل محلي على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، ناجين وأغلبهم من النساء والأطفال واقفين على الشاطئ.

ونقل رحمان عن الناجين أن "32 من الروهينغا لقوا حتفهم في قارب الصيد المثقلة وتم رمي جثثهم في البحر".

وقال الليفتنانت سوهيل رانا، المسؤول في خفر السواحل، في حديث عبر الهاتف لوكالة الأنباء الألمانية "سيتم وضعهم في حجر صحي إلزامي لمدة أسبوعين، تحت متابعة المكتب المحلي للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة".

وقال إن قوات خفر السواحل احتجزت في جنوب كوكس بازار، أثناء محاولتهم النزول للشاطئ بعد أن قاموا بمحاولة غير موفقة للوصول إلى ماليزيا. 

وقال رانا نقلا عن أفراد من الروهينغا، إن المحتجزين كانوا يعيشون من قبل في مخيمات لاجئين مزدحمة ومكتظة في بنغلاديش، وبدأوا رحلتهم في خليج البنغال قبل أكثر من شهرين، بحثا عن حياة جديدة في ماليزيا. وأوضح رانا أن اللاجئين أبحروا عائدين بعد أن رفضت ماليزيا السماح لسفينتهم بدخول مياهها الإقليمية. ومن المقرر أن يقيموا الآن في مركز للعزل، جهزته الحكومة في بلدة تكناف.

وقال أحد المسؤولين المحليين في تكناف، إن المهاجرين أفادوا بوفاة 50 شخصا على الأقل أثناء وجودهم على متن السفينة.

ويعيش نحو مليون من الروهينغا في مخيمات عشوائية بالقرب من الحدود بين بنغلاديش وبورما. وفرّ كثيرون منهم من بورما بعد انتهاكات اتهم بها عام 2017 الجيش البورمي. ووقعت بنغلاديش وبورما اتفاقا حول عودة اللاجئين، لكن قلة من هؤلاء قرروا العودة.

ويحاول، في كل عام، الآلاف من الروهينغا الموجودون في بنغلاديش أو بورما، الفرار عن طريق البحر إلى بلدان في جنوب شرقي آسيا على متن قوارب مزدحمة محفوفة بالمخاطر، على أمل الحصول على حياة أفضل.

وأوضح رحمان أن جزءا صغيرا فقط من الركاب يحملون بطاقة لاجئ بنغلاديشي. ومعظم الركاب على متن القارب قادمون من ولاية راخين في بورما.

وذكر قائد الشرطة المحلية مسعود حسين لوكالة الصحافة الفرنسية أن "أجسادهم نحيلة جدا". وكان القارب يبحر منذ شهرين محاولا عبثا الرسو في ماليزيا، البلد الذي تقطنه غالبية مسلمة.

وقال مسؤول من الروهينغا فضل عدم الكشف عن هويته "لقد قاموا بمحاولات عدة للرسو في ماليزيا ولكن تم رفضهم"، مضيفا "نعتقد أن قوارب عدة تقل روهينغا لا تزال موجودة في عرض البحر".

ونقلت صحف في بنغلاديش عن أحد الناجين أن ماليزيا رفضت زورق اللاجئين بسبب التدابير الصارمة التي تفرضها للوقاية من فيروس كورونا المسجد. وقال الناجي محمد جبير "فشلنا في الرسو على الساحل الماليزي رغم المحاولات المتكررة".

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