ألمانيا تسجل نحو 300 وفاة جديدة بفيروس (كورونا) في يوم واحد

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

سجلت ألمانيا صباح اليوم الجمعة، زيادة في عدد الوفيات بفيروس (كورونا) المستجد، بواقع 299، ليصل عدد الوفيات في البلاد منذ بدء تفشي الفيروس الفتاك إلى 3868 حالة.



كما أظهرت بيانات من معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، أن حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس ارتفعت بواقع 3380 حالة إلى 133830 لتسجل الإصابات الجديدة زيادة لليوم الثالث على التوالي، كما نقلت وكالة (رويترز) للأنباء.



وكانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، قالت أمس الأربعاء: إن قواعد التباعد الاجتماعي لاحتواء انتشار فيروس (كورونا) ستظل سارية حتى الثالث من أيار/ مايو على الأقل، لكن بعض المتاجر، ربما تستأنف نشاطها الأسبوع المقبل.