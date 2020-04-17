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السعودية تتعهد بتقديم 500 مليون دولار لمكافحة فيروس (كورونا)

السعودية تتعهد بتقديم 500 مليون دولار لمكافحة فيروس (كورونا)
ولي العهد السعودي محمد بن سلمان
رام الله - دنيا الوطن
تعهدت السعودية بتقديم 500 مليون دولار لدعم الجهود الدولية لمكافحة وباء (كورونا)، وحثت الدول والمنظمات الأخرى على المساعدة في سد فجوة تمويلية تقدر بثمانية مليارات دولار.

وقالت الممكلة التي تتولى الرئاسة الحالية لمجموعة العشرين:  إنها "ستخصص مبلغ 150 مليون دولار لتحالف ابتكارات التأهب الوبائي ومبلغ 150 مليون دولار للتحالف العالمي للقاحات والتحصين ومبلغ 200 مليون دولار للمنظمات والبرامج الدولية والإقليمية الصحية المختصة الأخرى"، وفق ما نقلت وكالة (رويترز) للأنباء.

ودعت السعودية في بيان "كافة الدول والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات الخيرية والقطاع الخاص إلى المشاركة في الجهود الدولية لسد الفجوة التمويلية اللازمة لمكافحة جائحة (كورونا) والتي تقدر بأكثر من ثمانية مليارات دولار".

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