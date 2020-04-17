أول تعليق من الحكومة على إعلان واشنطن تقديم دعم مالي للفلسطينيين لمواجهة (كورونا)

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصهره كوشنير

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رام الله - دنيا الوطن

علّق المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية، إبراهيم محلم على إعلان الإدارة الأمريكية نيتها دعم الفلسطينيين بمبلغ خمسة ملايين دولار لمساعدتهم في مواجهة فيروس (كورونا) المستجد.



وقال ملحم خلال الإيجاز الصحفي اليومي بشأن فيروس (كورونا)، إننا "لم نتلق أية أموال من الإدارة الأمريكية ولا يوجد اتصالات معها".



وأشار إلى أن هناك بعض المؤسسات والكنائس هي من تقدم الدعم للفلسطينيين، ونسجل بالتقدير والاحترام لأعضاء "الكونغرس" الذين طالبوا الإدارة الأمريكية بالتوقف عن اجراءاتها تجاه الفلسطنيين.



وقال ديفيد فريدمان، سفير الولايات المتحدة الامريكية في إسرائيل، في تغريدة على صفحته الشخصية في (تويتر) أمس الخميس: "مسرور جدا لتقديم أمريكا، خمسة ملايين دولار للمستشفيات والأسر الفلسطينية لتلبية الإحتياجات الفورية والمنقذة للحياة اللازمة لمكافحة كوفيد-19".



وأضاف: "تلتزم أمريكا، كأكبر مانح للمساعدة الإنسانية عالميا، بمساعدة الشعب الفلسطيني وغيرهم في كل العالم في ظل هذه الأزمة"، على حد تعبيره.