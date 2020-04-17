"التحرير الفلسطينية": على الاحتلال الالتزام بقواعد القانون الدولي الإنساني والإفراج الفوري عن الأسرى





واعتبرت الجبهة ذكرى يوم الأسير الفلسطيني مناسبة لتجديد الوفاء للأسرى الفلسطينيين والعرب في السجون الإسرائيلية مستذكرة عمداء الأسرى والقادة الأبطال مروان البرغوثي وأحمد سعدات وكريم يونس ونائل البرغوثي وعباس السيد وشادي ابو شخدم والخندقجي وكافة الأسرى الأبطال .





كما دعت الجبهة جماهير الشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده إلى رفع الأعلام الفلسطينية وصور الأسرى من شرفات المنازل والتعريف بهم عبر مواقع التواصل الإجتماعي كشكل من أشكال الوفاء في إحياء ذكرى يوم الأسير الفلسطيني لهذا العام خوفا من تفشي وباء (كورونا).



كما حذرت الجبهة في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، من محاولات سلطة الإحتلال استغلال وباء (كورونا) للتضييق على الأسرى والتنكيل بهم وتهديد حياتهم محملة سلطة الإحتلال كامل المسؤولية عن سلامتهم .