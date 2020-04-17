شؤون فلسطينية

"التحرير الفلسطينية": على الاحتلال الالتزام بقواعد القانون الدولي الإنساني والإفراج الفوري عن الأسرى

"التحرير الفلسطينية": على الاحتلال الالتزام بقواعد القانون الدولي الإنساني والإفراج الفوري عن الأسرى
رام الله - دنيا الوطن
طالبت جبهة التحرير الفلسطينية في ذكرى يوم الأسير الفلسطيني 17/ نيسان عبر بيان لها  المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان ومنظمة الصحة العالمية والصليب الأحمر الدولي ممارسة الضغوط على سلطة الإحتلال من أجل الإفراج الفوري عن الأسرى الفلسطينيين والالتزام بقواعد القانون الدولي الإنساني في ظل انتشار وباء (كورونا) وسرعة نفشيه مما يعرض حياة أكثر من 5000 أسير فلسطيني لخطر الموت في ظل اكتظاظ السجون بالأسرى وافتقادها لأدنى مقومات السلامة الصحية والإهمال الطبي المتعمد وخصوصا الأسرى المرضى والأسرى الأطفال والأسيرات وكبار السن.

كما حذرت الجبهة في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، من محاولات سلطة الإحتلال استغلال وباء (كورونا) للتضييق  على الأسرى والتنكيل بهم وتهديد حياتهم محملة سلطة الإحتلال كامل المسؤولية عن سلامتهم . 

واعتبرت الجبهة ذكرى يوم الأسير الفلسطيني مناسبة لتجديد الوفاء للأسرى الفلسطينيين والعرب في السجون الإسرائيلية مستذكرة عمداء الأسرى والقادة الأبطال مروان البرغوثي وأحمد سعدات وكريم يونس ونائل البرغوثي وعباس السيد وشادي ابو شخدم والخندقجي وكافة الأسرى الأبطال .

كما دعت الجبهة جماهير الشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده إلى رفع الأعلام الفلسطينية وصور الأسرى من شرفات المنازل والتعريف بهم عبر مواقع التواصل الإجتماعي كشكل من أشكال الوفاء في إحياء ذكرى يوم الأسير الفلسطيني لهذا العام خوفا من تفشي وباء (كورونا).

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