حماس بذكرى استشهاد الرنتيسي: سياسة الاغتيالات فشلت بالنيل من إرادة شعبنا

عبد العزيز الرنتيسي

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رام الله - دنيا الوطن

قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إن الذكرى الـ 16 لاستشهاد القائد عبد العزيز الرنتيسي هي محطة لتجديد العهد والمضي دوماً على مواصلة طريق المقاومة والمحافظة على ثوابت شعبنا الفلسطيني.



وأكدت الحركة على لسان المتحدث باسمها، عبد اللطيف القانون في تصريح صحفي، أن سياسة الاغتيالات بحق القادة الكبار التي انتهجها الاحتلال وما زال يمارسها فشلت في النيل من إرادة شعبنا الصلبة وعزيمته الثابتة وبشهادة القائد يحيا ألف قائد وقائد، وفق ما نقل موقع حماس الرسمي.



وأضاف أن الرنتيسي ارتقى شهيداً بعد رحلة طويلة من الدعوة والجهاد والأسر والإبعاد، رسم من خلالها معالم العودة والتحرير بكلماته الصادقة ومواقفه الراسخة.



وبيّن أن ذكرى استشهاد القائد عبد العزيز الرنتيسي ستبقى نبراساً يضيء الطريق لأجيال فلسطين، وستظل كلماته النارية الصادقة حاضرة في نفوسهم لإبقاء جذوة المقاومة مشتعلة حتى التحرير.