شؤون فلسطينية

"الإعلام" تدعو الى حماية أسرانا من "الجائحتين" (كورونا) والاحتلال

"الإعلام" تدعو الى حماية أسرانا من "الجائحتين" (كورونا) والاحتلال
أسرى في سجون الاحتلال
رام الله - دنيا الوطن
اعتبرت وزارة الإعلام أن العالم كله يواجه جائحة الوباء الا شعبنا وفي مقدمته اسرانا الابطال يواجهون "جائحتين" جائحة وباء كورونا وجائحة الاحتلال.

وأضافت في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: أنه في هذا الإطار فإن الوزارة تعتبر يوم الأسير رسالة حرية ضد استمرار الاحتلال في اعتقاله لأسرانا الابطال ، وإمعانه في سياسات القهر، والإهمال الطبي، والتنكيل، والحرمان من الزيارات، والتفتيش العاري، والعزل، وكل أشكال انتهاك الكرامة الإنسانية، والخرق المتواصل لقواعد القانون الدولي الإنساني،  والدولي لحقوق الإنسان.

وأكدت وزارة الإعلام أن حلول 17 نيسان/إبريل هذا العام يتزامن مع جائحة (كورونا) والتي باتت تهدد أسرانا، في وقت تصر فيه إسرائيل على عدم إطلاقهم، وخاصة المرضى منهم وكبار السن، وترفض كل الدعوات لحمايتهم من الجائحة، بل على العكس، تواصل سياسة  الإهمال الطبي، ولا تتخذ أية إجراءات لحمايتهم من الفيروس، وهي بذلك تتحمل كامل المسؤولية عن حياتهم وسلامتهم الصحية .

وترى الوزارة في يوم الأسير مناسبة هامة لمحاكمة دولة الاحتلال، التي اعتقلت أكثر من مليون فلسطيني منذ النكبة، وقتلت 222 أسيرًا داخل السجون والمعتقلات من عام 1967، ومارست سياسات الموت البطيء والإعدام التدريجي، وأمعنت في العزل داخل منافي الأحياء، وأقرت قوانين عنصرية تمس بحياة  أسرانا بدم بارد، وتحاكم أطفالنا وزهراتنا، وتشرعن الاعتقال الإداري.

وتطلق نداءً للجنة الدولية للصليب الأحمر، وسائر الأطر الراعية لحقوق الأسرى؛ للضغط وإطلاق سراح أسرانا وخاصة المرضى، وكبار السن، والأطفال، والأسيرات، وطي ملف الاعتقال الإداري، وتأمين كل حماية ممكنة من "كورونا" داخل المعتقلات، والتوقف عن المماطلة في توفير العلاج.

وتدعو الوزارة وسائل الإعلام الوطنية والعربية والدولية الى  منح الأسرى الاهتمام الذي يستحقونه  في هذا الظرف  العصيب الذي يعصف بالعالم ، بصفتهم يحملون لواء الدفاع عن كرامة شعبنا العربي الفلسطيني وامتنا العربية المجيدة وابناء الانسانية جمعاء.

كما تدعو وسائل الاعلام المحلية والعربية والدولية وابناء شعبنا الى التظاهر والوفاء لهذه المناسبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وذلك بنشر صور اسرانا الابطال ونشر قصص حياتهم وبطولاتهم التي سطروها وما زالوا يسطرونها يومياً  في سبيل الدفاع عن الحرية والكرامة الانسانية.

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