تسجيل 12 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في فلسطين









رام الله - دنيا الوطنأفادت وزيرة الصحة مي الكيلة، اليوم الجمعة، بتسجيل 12 حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد في فلسطين.وأضافت في الإيجاز الصحفي اليومي بشأن فيروس (كورونا)، أن ثماني حالات تعافت من فيروس (كورونا)، مشيرة إلى أن عدد الإصابات المسجلة في جميع المحافظات 307 إصابة.وتم توزيع الإصابات بفيروس (كورونا) اليوم، في العبيدية بمحافظة بيت لحم: ويطا بالخليل وقطنة قضاء القدس وخربثا المصباح في رام الله، وبيت لقيا برام الله، وكفر راعي بمحافظة جنين، وإصابة واحدة بكفر عقب بالقدس.