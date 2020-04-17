شؤون فلسطينية

"التربية" توجه مطالبة للعالم بشأن الأسرى الأطفال في معتقلات الاحتلال

"التربية" توجه مطالبة للعالم بشأن الأسرى الأطفال في معتقلات الاحتلال
اعتقال طفل - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
طالبت وزارة التربية والتعليم اليوم الذي يصادف يوم الأسير الفلسطيني، دولَ العالم الإفراج العاجل والفوري عن الأسرى الطلبة والأطفال القابعين في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي، خاصة في ظلّ المخاطر التي تهدّد حياتهم، وصحّتهم؛ نتيجة جائحة (كورونا).

وأفادت الوزارة في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أنّ الاحتلال يواصل اعتقال قرابة 180 طفلاً وقاصراً في معتقلاته.

ومنذ مطلع العام الجاري 2020م حتى نهاية شهر آذار/مارس الماضي، اعتقلت قوات الاحتلال (210) أطفال تقلّ أعمارهم عن (18عاماً).

ولفتت "التربية" إلى أنّ الممارسات والظروف التي يعيشها الأسرى الأطفال تشكّل تهديداً صارخاً للمواثيق والأعراف والاتفاقيات الدولية، وفي مقدمتها اتفاقية حقوق الطفل التي تنصّ المادة (16) فيها على أنّه: "لا يجوز أن يجري أيّ تعرض تعسّفي، أو غير قانوني للطفل في حياته الخاصة، أو أسرته، أو منزله، أو مراسلاته، ولا أيّ مساس غير قانوني بشرفه، أو سمعته"، منوّهةً إلى الآثار النفسية، والاجتماعية التي تخلّفها عمليات الاعتقال على الأطفال، سواء خلال فترة إمضاء محكوميتهم داخل المعتقلات، أو بعد تحرّرهم من الأسر.

وأشارت الوزارة إلى حرمان الأطفال من استكمال تعليمهم جراء عمليات الاعتقال والاحتجاز، لافتةً في هذا الإطار إلى معاناة الأطفال المقدسيين الذين يواجهون سياسة الحبس المنزلي، واستهدافهم استهدافاً مباشراً عبر اعتقالهم، وتهديدهم، واحتجازهم في ظروف نفسية وصحية سيئة لا تتوفّر فيها شروط العيش الآدمي، حيث تسجّل القدس أعلى نسبة اعتقالات بين صفوف الأطفال مقارنة بالمحافظات الأخرى؛ الأمر الذي يتطلّب اتخاذ موقف حازم تُجاه هذه الانتهاكات في المدينة المقدّسة التي تجابه سياسات (الأسرلة)، وضرب مقوّمات الهُويّة الوطنيّة الجمعيّة.

وأكدت الوزارة أنّها ستبقى وفيّة لقضية الأسرى، ولن تدّخر جهداً في ضمان حقّهم؛ لاستكمال تعليمهم عبر التقدم لامتحان الثانوية العامة، والتركيز على قضيتهم في المنظومة التربوية، من خلال المناهج الدراسية، والفعاليات اللامنهجية، وغيرها، مشيدة بنضال الأسرى في سبيل الحرية، والكرامة الإنسانية، داعيةً - في الوقت ذاته- العالم الحرّ، ومؤسساته، والمنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان، إلى إطلاق سراح الأسرى والمعتقلين كافّة.

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