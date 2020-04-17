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دولي

روسيا: نحو 4000 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في يوم واحد

روسيا: نحو 4000 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في يوم واحد
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
سجلت روسيا اليوم الجمعة، 4069 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال الساعات الـ24 الماضية.

ووفق ما نقل موقع (روسيا اليوم)، فإن هذا الرقم يرفع العدد الإجمالي للإصابات في البلاد بالفيروس، إلى 32007.

كما أعلنت روسيا تسجيل 41 وفاة جديدة بفيروس (كورونا) ليرتفع العدد الإجمالي إلى 273.

وسجلت اللجنة الروسية لمكافحة فيروس (كورونا)، أمس الخميس، تسجيل 3448 إصابة.

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