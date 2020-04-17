وفاة مواطن متأثرًا بجراح أصيب بها في حادث سير أمس وسط القطاع

تعبيرية

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رام الله - دنيا الوطن

توفي المواطن عيسى عبدالله البرغيتي (23 عاماً) من سكان البريج وسط قطاع غزة، متأثراً بإصابته بحادث سير أمس الخميس في المحافظة الوسطى.



وكان البرغيتي أصيب إثر صدمه من قبل مركبة من نوع "سكودا" أمس الخميس، على مدخل البريج في المحافظة الوسطى، وفق تصريح لإدارة المرور والنجدة التابعة للشرطة بغزة، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه.



وأفادت إدارة المرور والنجدة اليوم الجمعة، أنه تم تسجيل لدى تحقيقات حوادث الطرق خلال 24 ساعة الماضية ثمانية حوادث مرورية أسفر عنها سبع إصابات، بالإضافة إلى الأضرار المادية التي لحقت بالمركبات ومكونات الطريق.