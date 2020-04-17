المطران حنا يطالب بضرورة الوقوف لجانب مستشفيات القدس بهذه الظروف





وأضاف: "لكننا بنوع خاص فإننا نطالب بمؤازرة مستشفيات القدس والاستماع إلى النداء العاجل الذي صدر من مستشفى المقاصد كما وغيرها من المستشفيات المقدسية التي تقوم بمهام إنسانية في مدينتنا المقدسة في ظل اوضاع في غاية التعقيد والصعوبة".



وقال في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن مستشفيات القدس تعتبر قلاعا فلسطينية وطنية تخدم شعبنا ولذلك وجب الوقوف الى جانب هذه المستشفيات والتي بعضها مهدد بالاغلاق بسبب الاوضاع المأساوية وتوقف الدعم والمؤازرة .



وشدد على أن كارثة (كورونا) التي وصلت الى مدينة القدس يجب ان تكون حافزا اضافيا امام كافة من يعنيهم الامر بضرورة الوقوف الى جانب مستشفيات المدينة المقدسة منعا لانهيارها .



وقال: إن صرخة مستشفى المقاصد والعاملين فيها يجب ان تلقى اذانا صاغية من قبل كافة المؤسسات والهيئات الوطنية والانسانية الدولية.



رام الله - دنيا الوطندعا المطران عطا الله حنا، رئيس أساقفة سبسطية للروم الارثوذكس اليوم، إلى الوقوف لجانب مدينة القدس ومؤسساتها في مواجهة ما تتعرض له من سياسات احتلالية غاشمة وخاصة في ظل وباء (كورونا) الذي أدى الى تعطل كل شيء في المدينة المقدسة.