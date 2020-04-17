"المرور" بغزة: سبع إصابات في ثمانية حوادث خلال 24 ساعة الأخيرة بالقطاع
رام الله - دنيا الوطن
كشفت إدارة المرور والنجدة التابعة للشرطة بغزة، تفاصيل حركة المرور، اليوم الجمعة، مشيرة إلى أن هناك حركة مرورية اعتيادية على كافة المحاور والمفترقات الرئيسية.
كشفت إدارة المرور والنجدة التابعة للشرطة بغزة، تفاصيل حركة المرور، اليوم الجمعة، مشيرة إلى أن هناك حركة مرورية اعتيادية على كافة المحاور والمفترقات الرئيسية.
وأضافت أن الحركة في الطرق الخارجية خاصة شارعي الرشيد الساحلي و صلاح الدين منسابة بشكل اعتيادي .
وأفادت في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: أنه تم تسجيل لدى تحقيقات حوادث الطرق خلال 24 ساعة الماضية ثمانية حوادث مرورية أسفر عنها سبع إصابات، بالإضافة إلى الأضرار المادية التي لحقت بالمركبات ومكونات الطريق.
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