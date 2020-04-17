"المرور" بغزة: سبع إصابات في ثمانية حوادث خلال 24 ساعة الأخيرة بالقطاع

وأضافت أن الحركة في الطرق الخارجية خاصة شارعي الرشيد الساحلي و صلاح الدين منسابة بشكل اعتيادي .





وأفادت في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: أنه تم تسجيل لدى تحقيقات حوادث الطرق خلال 24 ساعة الماضية ثمانية حوادث مرورية أسفر عنها سبع إصابات، بالإضافة إلى الأضرار المادية التي لحقت بالمركبات ومكونات الطريق.





رام الله - دنيا الوطنكشفت إدارة المرور والنجدة التابعة للشرطة بغزة، تفاصيل حركة المرور، اليوم الجمعة، مشيرة إلى أن هناك حركة مرورية اعتيادية على كافة المحاور والمفترقات الرئيسية.