شؤون فلسطينية

حركة المقاومة الشعبية: أي مساس بسلامة الأسرى ستُقلب الطاولة رأساً على عقب

حركة المقاومة الشعبية: أي مساس بسلامة الأسرى ستُقلب الطاولة رأساً على عقب
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت حركة المقاومة الشعبية في فلسطين، بياناً "مهماً" في يوم الأسير الفلسطيني الذي يصادف 17 من نيسان/إبريل من كل عام.

وجددت الحركة وفق البيان، "عهدنا ووعدنا لأسرانا البواسل أن يوم الحرية، قادم لا محالة، فلن يهدأ بال لنا إلا بخروجكم وتحريركم من قيودكم، وهذا عهدنا لكم الذي قطعناه على أنفسنا".

وحملت الاحتلال مسؤولية حياة أسرانا البواسل، وأن أي مساس بسلامتهم وكرامتهم، سيقلب الطاولة رأسا على عقب، "ولن يجد من مقاومتنا إلا سيفا ضاربا يقطع اليد التي تمتد إلى أسرانا". 

وفيما يلي نص البيان الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه:

يُطل علينا يوم الأسير الفلسطيني, في ظل ما يعانيه أسرانا البواسل من ترهيب وظلم وقهر من قبل العدو الصهيوني, يقابلونه بمزيد من الصمود والتحدي والثبات على مبادئهم وعزيمتهم التي لا تلين ولا تنكسر, حتى يأتي اليوم الذي يخرجون فيه مرفوعين الرأس وهم محررين من القيد والسلاسل ومن جبروت السجان الصهيوني.

فالمقاومة الفلسطينية ومعها كافة أطياف شعبنا الفلسطيني يحييون يوم الأسير, يشدون العزم والعمل والجهد من أجل مواصلة الدرب حتى تحرير أسرانا وعودتهم إلى حضن شعبهم, فالعدو الصهيوني لن يحلم بالأمن والإستقرار وأسرانا لايزالون يقبعون في سجون الظلم والقهر.

وإننا في يوم الأسير الفلسطيني لنؤكد على مايلي:-

أولا: نجدد عهدنا ووعدنا لأسرانا البواسل أن يوم الحرية, قادم لا محالة, فلن يهدأ بال لنا إلا بخروجكم وتحريركم من قيودكم , وهذا عهدنا لكم الذي قطعناه على أنفسنا.

ثانيا: نحمل العدو الصهيوني, مسئولية حياة أسرانا البواسل, وأن أي مساس بسلامتهم وكرامتهم , سيقلب الطاولة رأسا على عقب, ولن يجد من مقاومتنا إلا سيفا ضاربا يقطع اليد التي تمتد إلى أسرانا. 

ثالثا: ندعو المؤسسات الدولية والحقوقية إلى ضرورة التحرك العاجل والفوري, لتوفير الحماية لأسرانا البواسل وفقا للمواثيق واللوائح الدولية اليت تكفل حق الأسير في سجون العدو الصهيوني. 

رابعا: نطالب مؤسسات التضامن مع أسرانا البواسل الى رفع الصوت عاليا في كافة المحافل الدولية, للتعريف بمعاناة الأسرى الفلسطينيين وتقديم قادة الاحتلال إلى المحاكمة الدولية. 

خامسا: نحث أبناء شعبنا الفلسطيني المجاهد في كافة أماكن تواجده, إلى تكثيف حملات التضامن والوقوف إلى جانب أسرانا, وطرق كافة الأبواب والمنافذ الإعلامية والجماهيرية لتكون قضية الأسرى حاضرة دائما في وجدان شعبنا الفلسطيني والعربي. 

سادسا: نؤكد أن الأمة العربية والإسلامية مطالبة ببذل المزيد من الجهود من أجل تحقيق الحرية لإخوانهم الأسرى الفلسطينيين, وأن الجهود المبذولة لازالت ضعيفة ولا تنسجم مع حجم التضحيات التي يقدمها أسرانا في سجون العدو.

ونقول لأسرانا.. إن غد الحرية المشرق قادم لا محالة...

أخبار ذات صلة

أول تعليق من الحكومة على إعلان واشنطن تقديم دعم مالي للفلسطينيين لمواجهة (كورونا)

أول تعليق من الحكومة على إعلان واشنطن تقديم دعم مالي للفلسطينيين لمواجهة (كورونا)

الخضري: أسرانا يعيشون الإهمال الطبي و(كورونا) تزيد المخاطر والمجتمع الدولي مُطالب بالتدخل

الخضري: أسرانا يعيشون الإهمال الطبي و(كورونا) تزيد المخاطر والمجتمع الدولي مُطالب بالتدخل

&#34;التحرير الفلسطينية&#34;: على الاحتلال الالتزام بقواعد القانون الدولي الإنساني والإفراج الفوري عن الأسرى

"التحرير الفلسطينية": على الاحتلال الالتزام بقواعد القانون الدولي الإنساني والإفراج الفوري عن الأسرى

حماس بذكرى استشهاد الرنتيسي: سياسة الاغتيالات فشلت بالنيل من إرادة شعبنا

حماس بذكرى استشهاد الرنتيسي: سياسة الاغتيالات فشلت بالنيل من إرادة شعبنا

&#34;الإعلام&#34; تدعو الى حماية أسرانا من &#34;الجائحتين&#34; (كورونا) والاحتلال

"الإعلام" تدعو الى حماية أسرانا من "الجائحتين" (كورونا) والاحتلال

تسجيل 12 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في فلسطين

تسجيل 12 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في فلسطين

إعادة إغلاق معبر رفح بعد وصول 1632 مواطناً عالقاً في مصر

إعادة إغلاق معبر رفح بعد وصول 1632 مواطناً عالقاً في مصر

&#34;التربية&#34; توجه مطالبة للعالم بشأن الأسرى الأطفال في معتقلات الاحتلال

"التربية" توجه مطالبة للعالم بشأن الأسرى الأطفال في معتقلات الاحتلال

التعليقات

الدنيا حكايات

العالم الإسلامي بعد (كورونا)

العالم الإسلامي بعد (كورونا)

شؤون فلسطينية

الخضري: أسرانا يعيشون الإهمال الطبي و(كورونا) تزيد المخاطر والمجتمع الدولي مُطالب بالتدخل

الخضري: أسرانا يعيشون الإهمال الطبي و(كورونا) تزيد المخاطر والمجتمع الدولي مُطالب بالتدخل

&#34;التحرير الفلسطينية&#34;: على الاحتلال الالتزام بقواعد القانون الدولي الإنساني والإفراج الفوري عن الأسرى

"التحرير الفلسطينية": على الاحتلال الالتزام بقواعد القانون الدولي الإنساني والإفراج الفوري عن الأسرى

حماس بذكرى استشهاد الرنتيسي: سياسة الاغتيالات فشلت بالنيل من إرادة شعبنا

حماس بذكرى استشهاد الرنتيسي: سياسة الاغتيالات فشلت بالنيل من إرادة شعبنا

&#34;الإعلام&#34; تدعو الى حماية أسرانا من &#34;الجائحتين&#34; (كورونا) والاحتلال

"الإعلام" تدعو الى حماية أسرانا من "الجائحتين" (كورونا) والاحتلال

وفاة مواطن متأثرًا بجراح أصيب بها في حادث سير أمس وسط القطاع

وفاة مواطن متأثرًا بجراح أصيب بها في حادث سير أمس وسط القطاع

حركة المقاومة الشعبية: أي مساس بسلامة الأسرى ستُقلب الطاولة رأساً على عقب

حركة المقاومة الشعبية: أي مساس بسلامة الأسرى ستُقلب الطاولة رأساً على عقب

الشرطة تضبط 55 مركبة وتغلق 21 محلاً تجارياً في نابلس

الشرطة تضبط 55 مركبة وتغلق 21 محلاً تجارياً في نابلس

البرلمان العربي يطالب بإطلاق سراح الأسرى في ظل خطر تفشي (كورونا)

البرلمان العربي يطالب بإطلاق سراح الأسرى في ظل خطر تفشي (كورونا)

منوعات

بعد فيديو هيفاء وهبي الذي صدم الجمهور.. كيف تغيرت ملامح جميلات لبنان؟

بعد فيديو هيفاء وهبي الذي صدم الجمهور.. كيف تغيرت ملامح جميلات لبنان؟

انتقادات لفنانة خليجية استعرضت هدية كلبها من علامة فاخرة بسعر صادم

انتقادات لفنانة خليجية استعرضت هدية كلبها من علامة فاخرة بسعر صادم

&#34;رامز جلال مجنون رسمي&#34; في رمضان.. شاهد &#34;البوستر&#34; المُرعب

"رامز جلال مجنون رسمي" في رمضان.. شاهد "البوستر" المُرعب

تصريحات فنان شهير بشأن كورونا في مصر تثير الجدل

تصريحات فنان شهير بشأن كورونا في مصر تثير الجدل

تيم حسن يُعلن خبراً سيئاً لجمهوره

تيم حسن يُعلن خبراً سيئاً لجمهوره

&#34;نساء فقط&#34;.. ماقصة الفيلم العربي الممنوع من العرض في كل الدول العربية؟

"نساء فقط".. ماقصة الفيلم العربي الممنوع من العرض في كل الدول العربية؟

يوسف شعبان يفجر مفاجأة عن عبدالحليم حافظ.. ماذا فعل بسبب &#34;الغيرة&#34;؟

يوسف شعبان يفجر مفاجأة عن عبدالحليم حافظ.. ماذا فعل بسبب "الغيرة"؟

كيف أصبحت &#34;فيحاء&#34; بطلة &#34;اللمبي 2&#34; بعد غياب 17 عاماً؟

كيف أصبحت "فيحاء" بطلة "اللمبي 2" بعد غياب 17 عاماً؟

صبا مبارك تحرج متابعاً لها بسبب تعليقه على صورتها الأخيرة

صبا مبارك تحرج متابعاً لها بسبب تعليقه على صورتها الأخيرة

&#34;كورونا&#34; يعيد طليقة الوليد بن طلال إلى مواقع التواصل الاجتماعي.. ماذا قالت؟

"كورونا" يعيد طليقة الوليد بن طلال إلى مواقع التواصل الاجتماعي.. ماذا قالت؟

عربي

السعودية تتعهد بتقديم 500 مليون دولار لمكافحة فيروس (كورونا)

السعودية تتعهد بتقديم 500 مليون دولار لمكافحة فيروس (كورونا)

الرزاز: الأوضاع المالية بالأردن تحت الضغط بسبب فيروس (كورونا)

الرزاز: الأوضاع المالية بالأردن تحت الضغط بسبب فيروس (كورونا)

عالم مصري مشهور يُحدد موعد نهاية أزمة (كورونا)

عالم مصري مشهور يُحدد موعد نهاية أزمة (كورونا)

هل تُدفع الفدية مقابل عدم صيام شهر رمضان؟

هل تُدفع الفدية مقابل عدم صيام شهر رمضان؟