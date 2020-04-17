(أزرق أبيض) يسعى لسن قوانين تهدف للضغط على نتنياهو



هذا وأوضح مقربون من النائبين، يوعاز هنديل وتسفيكا هاوزر انهما سيدعمان هذه المبادرات التشريعية.





وقال مصدر مطلع لـ (مكان) على المحادثات: إن غانتس يوافق على الحلول التي طرحها (الليكود) لتسوية الخلافات بينهما ولكن زميله غابي اشكنازي يعارضها، وبدون موافقته لا يمكن لغانتس تبني هذه الحلول.



وأعربت مصادر في (أزرق أبيض)، عن شكوكها حول إمكانية التوصل الى اتفاق.





وفي تل ابيب تظاهر مساء اليوم المئات ضد حكومة الوحدة الوطنية المتبلورة.



وكان الرئيس الإسرائيلي، رؤفين ريفلين قد أعاد كتاب تفويض تشكيل الحكومة الى "كنيست" بعد فشل غانتس بتشكيل حكومة جديدة بعد انتهاء المهلة الرسمية.





ويذكر أن دعم 61 عضو كنيست لأحد النواب يمنحه الصلاحية لتشكيل حكومة.





وعلمت هية البث الإسرائيلية (مكان)، أنه في المرحلة الأولى يسمح رئيس الحزب، رئيس الكنيست، بيني غانتس بطرح هذه مشاريع القوانين على الهيئة العامة دون مناقشتها.