شؤون فلسطينية

الشرطة تضبط 55 مركبة وتغلق 21 محلاً تجارياً في نابلس

الشرطة تضبط 55 مركبة وتغلق 21 محلاً تجارياً في نابلس
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
ضبطت الشرطة اليوم 55 مركبة وأغلقت 21 محلاً تجارياً لعدم إلتزام أصحابها بحالة الطوارئ في محافظة نابلس .

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أنه ومن ضمن إجراءات شرطة المحافظة الاحترازية والوقائية، لتطبيق حالة الطوارئ وحماية للمواطنين ولأبنائهم وحفاظاً على صحتهم وصحة ذويهم وصحة المجتمع، قامت الشرطة بضبط 55 مركبة وأغلقت 21 محلات تجارية لم تلتزم بحالة الطوارئ .

وأوضحت ان قوة الشرطة تواجدت اليوم بشكل مكثف في مركز المدينة ومراكز الشرطة المتواجدة في مناطق الريف بكافة ارجاء المحافظة.

كما قالت إنها شددت من إجراءاتها في متابعة تطبيق حالة الطوارئ للحد من انتشار فيروس (كورونا) وحفاظاً على الأمن والسلامة العامة .

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