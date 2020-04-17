شؤون فلسطينية

بدران: الأسيرة المحررة أم الشهيد أشرف نعالوة "تعلم الناس الحرية"

بدران: الأسيرة المحررة أم الشهيد أشرف نعالوة "تعلم الناس الحرية"
والدة الشهيد نعالوة
رام الله - دنيا الوطن
قال عضو المكتب السياسي لحركة (حماس)، حسام بدران، إن الأسيرة المحررة وفاء مهداوي، أم الشهيد أشرف نعالوة "تعلم الناس الحرية".

وقال بدران في تصريح نشره عبر صفحته (فيسبوك): "أم أشرف، أم البطل تتنسم الحرية، كل الكلمات تقف عاجزة أمام ما لديكم من البطولة والعزة والكرامة، أنتم تاج على الرؤوس".

وأضاف: "شعبنا يحفظ لكم مكانتكم وقدركم، عائلة حرة أبية تمثل نموذجًا للإقدام في زمن يتراجع فيه الكثيرون، الحمد لله على السلامة يا أم الشرف والكرامة".

 ومن جانبه أوضح القيادي في حركة حماس، وصفي قبها، أن الأسيرة المحررة مهداوي تعرضت لحياة اعتقالية صعبة تعكس حقد وسادية وتنكيل الاحتلال انتقامًا منها كونها أم الشهيد أشرف.

 وأشار قبها أن المحررة تعرضت خلال التحقيق لشتى أنواع التعذيب والضغوط الهائلة على يد المحققين، إضافة إلى ظروف سيئة وإهانات، تم عزلها خلاله عدة مرات، رغم الخطر الذي تتعرض له حياة الأسرى في ظل انتشار وباء (كورونا)، وفق ما نقل موقع (حرية نيوز).

 ووصف ساعات استقبالها: "منذ ساعات الصباح كنا على حاجز الجلمة ننتظر الأسيرة الحرة زوجة الحر ووالدة الأحرار على معبر الجلمة، وبعد ساعات طويلة تفاجأ الأهل ان سلطات الاحتلال قد أفرجت عنها على حاجز سالم العسكري على غير المُعتاد".

وأفرجت سلطات الاحتلال صباح أمس الخميس عن الأسيرة المحررة أم الأمجد (55 عاما) من ضاحية شويكة شمال طولكرم، وأمضت 18 شهراً في سجون الاحتلال، وغرامة 40 ألف شيكل.

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