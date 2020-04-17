ارتفاع حصيلة وفيات وإصابات فيروس (كورونا) في إسرائيل
رام الله - دنيا الوطن
وتواصل منظمة نجمة داوود الحمراء الحملة لإجراء فحوصات لاكتشاف فيروس (كورونا) بواسطة تشغيل محطات فحص ثابتة ومتنقلة في انحاء إسرائيل مع التركيز على دور المسنين.
أفادت وزارة الصحة الإسرائيلية اليوم الجمعة بارتفاع عدد المصابين بفيروس (كورونا) إلى 12.855 بعد تشخيص حالات جديدة، بينهم 182 بحالة خطيرة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 148.
وتواصل منظمة نجمة داوود الحمراء الحملة لإجراء فحوصات لاكتشاف فيروس (كورونا) بواسطة تشغيل محطات فحص ثابتة ومتنقلة في انحاء إسرائيل مع التركيز على دور المسنين.
وتصل اليوم المحطات المتنقلة الى أم الفحم وقريتي يافة الناصرة وعين ماهل الجليليتين، وتوفر نجمة داوود الحمراء في بعض الأماكن سفريات مجانا بواسطة سيارات الإسعاف التابعة لها من والى مراكز الفحص لمواطنين يتعذر وصولهم اليها.
كما يستمر أفراد المنظمة في جمع عينات بلازما لمتعافين من المرض بغية استخدامها لعلاج مصابين توصف حالتهم بمتوسطة أو خطيرة.
كما يستمر أفراد المنظمة في جمع عينات بلازما لمتعافين من المرض بغية استخدامها لعلاج مصابين توصف حالتهم بمتوسطة أو خطيرة.
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