ارتفاع حصيلة وفيات وإصابات فيروس (كورونا) في إسرائيل

أفادت وزارة الصحة الإسرائيلية اليوم الجمعة با رتفاع عدد المصابين بفيروس (كورونا) إلى 12.855 بعد تشخيص حالات جديدة، بينهم 182 بحالة خطيرة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 148.

وتواصل منظمة نجمة داوود الحمراء الحملة لإجراء فحوصات لاكتشاف فيروس (كورونا) بواسطة تشغيل محطات فحص ثابتة ومتنقلة في انحاء إسرائيل مع التركيز على دور المسنين.