مدينة "ووهان" الصينية تعدل إجمالي عدد الوفيات لديها بفيروس (كورونا)

ولا تضم الصين المرضى الذين لا تظهر عليهم أعراض مثل السعال أو الحمى إلى حالات الإصابة المؤكدة.



رام الله - دنيا الوطنبزيادة 1290 حالة، عدلت مدينة ووهان الصينية، مركز تفشي وباء فيروس (كورونا)، يوم الجمعة، إجمالي عدد الوفيات لديها بالفيروس.كما عدلت ووهان عدد الإصابات المؤكدة، بزيادة 325 حالة، وفق ما نقلت وكالة أنباء (رويترز).في سياق متصل، قالت لجنة الصحة الوطنية الصينية يوم الجمعة إن السلطات سجلت 26 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس (كورونا)، انخفاضا من 46 في اليوم السابق.وأضافت: أن 15 من تلك الإصابات الجديدة المسجلة يوم الخميس هي لأشخاص قادمين من الخارج، مقارنة مع 34 يوم الأربعاء.ويرتفع بذلك عدد الإصابات المؤكدة الإجمالي إلى 82367 حتى يوم الخميس، فيما زاد عدد الحالات الجديدة التي لم تظهر عليها الأعراض المرضية إلى 66 مقارنة مع 64 في اليوم السابق.