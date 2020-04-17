دولي

مدينة "ووهان" الصينية تعدل إجمالي عدد الوفيات لديها بفيروس (كورونا)

مدينة "ووهان" الصينية تعدل إجمالي عدد الوفيات لديها بفيروس (كورونا)
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
بزيادة 1290 حالة، عدلت مدينة ووهان الصينية، مركز تفشي وباء فيروس (كورونا)، يوم الجمعة، إجمالي عدد الوفيات لديها بالفيروس.

كما عدلت ووهان عدد الإصابات المؤكدة، بزيادة 325 حالة، وفق ما نقلت وكالة أنباء (رويترز).

في سياق متصل، قالت لجنة الصحة الوطنية الصينية يوم الجمعة إن السلطات سجلت 26 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس (كورونا)، انخفاضا من 46 في اليوم السابق.

وأضافت: أن 15 من تلك الإصابات الجديدة المسجلة يوم الخميس هي لأشخاص قادمين من الخارج، مقارنة مع 34 يوم الأربعاء.

ويرتفع بذلك عدد الإصابات المؤكدة الإجمالي إلى 82367 حتى يوم الخميس، فيما زاد عدد الحالات الجديدة التي لم تظهر عليها الأعراض المرضية إلى 66 مقارنة مع 64 في اليوم السابق.

ولا تضم الصين المرضى الذين لا تظهر عليهم أعراض مثل السعال أو الحمى إلى حالات الإصابة المؤكدة.

أخبار ذات صلة

ارتفاع حصيلة وفيات وإصابات فيروس (كورونا) في إسرائيل

ارتفاع حصيلة وفيات وإصابات فيروس (كورونا) في إسرائيل

ترامب يقترح إعادة فتح الاقتصاد على ثلاث مراحل

ترامب يقترح إعادة فتح الاقتصاد على ثلاث مراحل

نتنياهو يوافق على مخطط تدريجي لفتح المصالح التجارية والخروج من المنزل

نتنياهو يوافق على مخطط تدريجي لفتح المصالح التجارية والخروج من المنزل

أكثر من 144 ألف وفاة ونحو مليونين و172 ألف مصاب بفيروس (كورونا) بالعالم

أكثر من 144 ألف وفاة ونحو مليونين و172 ألف مصاب بفيروس (كورونا) بالعالم

نجل نتنياهو: أتمنى موت جميع عجائر اليسار بالكورونا.. ووالده يرد

نجل نتنياهو: أتمنى موت جميع عجائر اليسار بالكورونا.. ووالده يرد

إسرائيل تشهد ارتفاعاً بأعداد مصابي فيروس (كورونا)

إسرائيل تشهد ارتفاعاً بأعداد مصابي فيروس (كورونا)

ميركل تُخالف ترامب وتُحدد موقف ألمانيا من دعم منظمة الصحة العالمية

ميركل تُخالف ترامب وتُحدد موقف ألمانيا من دعم منظمة الصحة العالمية

تركيا تُسجّل رقماً قياسياً في وتيرة ارتفاع وفيات فيروس (كورونا)

تركيا تُسجّل رقماً قياسياً في وتيرة ارتفاع وفيات فيروس (كورونا)

التعليقات

الدنيا حكايات

العالم الإسلامي بعد (كورونا)

العالم الإسلامي بعد (كورونا)

شؤون فلسطينية

البرلمان العربي يطالب بإطلاق سراح الأسرى في ظل خطر تفشي (كورونا)

البرلمان العربي يطالب بإطلاق سراح الأسرى في ظل خطر تفشي (كورونا)

بدران: الأسيرة المحررة أم الشهيد أشرف نعالوة &#34;تعلم الناس الحرية&#34;

بدران: الأسيرة المحررة أم الشهيد أشرف نعالوة "تعلم الناس الحرية"

الحلو: لا مشكلة في صرف رواتب المتقاعدين وسنستمر بتقديم القروض

الحلو: لا مشكلة في صرف رواتب المتقاعدين وسنستمر بتقديم القروض

قناة إسرائيلية: ترامب يستأنف تقديم المساعدات للسلطة الفلسطينية بسبب كورونا.. وفريدمان يعلق

قناة إسرائيلية: ترامب يستأنف تقديم المساعدات للسلطة الفلسطينية بسبب كورونا.. وفريدمان يعلق

الخارجية: أسرانا يواجهون اضطهاد الاحتلال وخطر &#34;كورونا&#34; وسط اهمال طبي متعمد

الخارجية: أسرانا يواجهون اضطهاد الاحتلال وخطر "كورونا" وسط اهمال طبي متعمد

وزارة الاقتصاد الوطني تُغلق محلاً تجارياً يبيع مواداً منتهية الصلاحية برام الله

وزارة الاقتصاد الوطني تُغلق محلاً تجارياً يبيع مواداً منتهية الصلاحية برام الله

الرئيس عباس: لن نوقع أي اتفاق سلام نهائي بدون تبييض السجون الإسرائيلية من معتقلينا

الرئيس عباس: لن نوقع أي اتفاق سلام نهائي بدون تبييض السجون الإسرائيلية من معتقلينا

قرار بتعليق الصلاة في المسجد الأقصى خلال شهر رمضان

قرار بتعليق الصلاة في المسجد الأقصى خلال شهر رمضان

منوعات

تيم حسن يُعلن خبراً سيئاً لجمهوره

تيم حسن يُعلن خبراً سيئاً لجمهوره

&#34;نساء فقط&#34;.. ماقصة الفيلم العربي الممنوع من العرض في كل الدول العربية؟

"نساء فقط".. ماقصة الفيلم العربي الممنوع من العرض في كل الدول العربية؟

يوسف شعبان يفجر مفاجأة عن عبدالحليم حافظ.. ماذا فعل بسبب &#34;الغيرة&#34;؟

يوسف شعبان يفجر مفاجأة عن عبدالحليم حافظ.. ماذا فعل بسبب "الغيرة"؟

كيف أصبحت &#34;فيحاء&#34; بطلة &#34;اللمبي 2&#34; بعد غياب 17 عاماً؟

كيف أصبحت "فيحاء" بطلة "اللمبي 2" بعد غياب 17 عاماً؟

صبا مبارك تحرج متابعاً لها بسبب تعليقه على صورتها الأخيرة

صبا مبارك تحرج متابعاً لها بسبب تعليقه على صورتها الأخيرة

&#34;كورونا&#34; يعيد طليقة الوليد بن طلال إلى مواقع التواصل الاجتماعي.. ماذا قالت؟

"كورونا" يعيد طليقة الوليد بن طلال إلى مواقع التواصل الاجتماعي.. ماذا قالت؟

هيا مرعشلي تدخل في مناوشات مع الهلال الأحمر السوري بسبب ماحدث بمنزل صديقتها

هيا مرعشلي تدخل في مناوشات مع الهلال الأحمر السوري بسبب ماحدث بمنزل صديقتها

من أنقذ نجل الفنان محمد عبدالمطلب بعد تشرده في المغرب؟

من أنقذ نجل الفنان محمد عبدالمطلب بعد تشرده في المغرب؟

صورة نادرة لابنة يوسف شعبان من أخت الملك فاروق.. والجمهور: &#34;كلهم مزز&#34;

صورة نادرة لابنة يوسف شعبان من أخت الملك فاروق.. والجمهور: "كلهم مزز"

وفاة الفنان المصري أحمد دياب

وفاة الفنان المصري أحمد دياب

عربي

عالم مصري مشهور يُحدد موعد نهاية أزمة (كورونا)

عالم مصري مشهور يُحدد موعد نهاية أزمة (كورونا)

هل تُدفع الفدية مقابل عدم صيام شهر رمضان؟

هل تُدفع الفدية مقابل عدم صيام شهر رمضان؟

الصحة الجزائرية: تسجيل 12 حالة وفاة و108 إصابات جديدة بفيروس (كورونا)

الصحة الجزائرية: تسجيل 12 حالة وفاة و108 إصابات جديدة بفيروس (كورونا)

رئيس الوزراء المصري: إغلاق المحلات والمراكز التجارية والمتنزهات ووقف وسائل النقل العام

رئيس الوزراء المصري: إغلاق المحلات والمراكز التجارية والمتنزهات ووقف وسائل النقل العام