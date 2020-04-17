شؤون فلسطينية

الطقس: أجواء غائمة جزئياً والفرصة مهيأة لسقوط أمطار

الطقس: أجواء غائمة جزئياً والفرصة مهيأة لسقوط أمطار
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
يكون الجو غائماً جزئيا إلى غائم ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أدنى من  معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، وتكون فرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق وفي ساعات المساء والليل تضعف فرصة سقوط الأمطار، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف وبارداّ نسبياً خاصة فوق المرتفعات الجبلية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يوم السبت، يكون الجو غائماً جزئيا إلى صاف ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يوم الأحد، يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود ثلاث درجات مئوية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية  خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .

يوم الاثنين، يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود ثلاث درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .

هذا وتحذر دائرة الأرصاد الجوية الأخوة المواطنين من خطر تدني مدى الرؤيا الأفقية.

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي

المدينـة اليـوم ع- ص

 غـداً ع- ص

 بعد غـد ع- ص

 المدينـة اليـوم ع – ص 

غـداً ع – ص

 بعد غـد ع- ص
      القدس 17-11 22-14 24-14 بيت لحم 17-11 22-14 24-14
رام الله والبيرة 16-10 21-13 23-13 طولكرم 20-14 24-16 25-16
نابلس 18-12 23-15 25-15 قلقيلية 20-14 24-16 25-16
جنين 20-13 25-15 27-15 سلفيت 17-11 22-14 24-14
طوباس 20-13 25-15 27-15 روابي 18-12 23-15 25-15
الخليل 16-10 21-13 23-13 غزه 21-15 25-17 26-17
أريحا 24-17 28-18 30-18 خانيونس 21-15 25-17 26-17
الأغوار الشمالية 22-15 26-16 28-16 رفح 22-14 26-16 27-16
والله تعالى أعلم

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