دولي

ترامب يقترح إعادة فتح الاقتصاد على ثلاثة مراحل

ترامب يقترح إعادة فتح الاقتصاد على ثلاثة مراحل
دونالد ترامب
رام الله - دنيا الوطن
قالت وكالة (رويترز) للأنباء، إن التوجيهات الجديدة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي يرتقب نشرها رسمياً خلال ساعات تقضي بإعادة فتح الاقتصاد على ثلاثة مراحل.

وأشارت رويترز، إلى أن المرحلة الأولى من رفع القيود المفروضة بسبب فيروس كورونا تتضمن إعادة فتح مشاريع الأعمال الكبيرة مثل المطاعم أو دور السينما، بشرط التزامها بالتباعد الاجتماعي.

وتتضمن المرحلة الثانية رفع القيود عن السفر "غير الضروري" وإعادة فتح المدارس، فيما سيسمح في المرحلة الثالثة لذوي الحالة الصحية الضعيفة بالتفاعل الاجتماعي من جديد.

كما ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" بأن ترامب أبلغ حكام الولايات بأنه سيكون بإمكانهم في رفع القيود في ولاياتهم بحلول 1 أيار/مايو المقبل أو حتى قبل ذلك الموعد.

ومن المتوقع أيضا أن يعلن ترامب عن خطط جديدة للتوظيف في مجال متابعة انتشار الفيروس.

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