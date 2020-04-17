شؤون فلسطينية

أبو الغيط: 80% من سكان غزة يعتمدون على المعونات الإنسانية بصفة أساسية

أبو الغيط: 80% من سكان غزة يعتمدون على المعونات الإنسانية بصفة أساسية
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قال الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط،  إن عمل "الأونروا" يُعد أولوية مُلحة خاصة في ضوء اعتماد نحو 80% من سكان قطاع غزة، من بينهم سكان المخيمات، على المعونات الإنسانية بصفة أساسية.

وأوضح أبو الغيط، أن ذلك مرتبط بالوضع الصحي في القطاع واحتمالات انتشار وباء كورونا، وما يُرتبه ذلك من تبعاتٍ صحية واقتصادية خطيرة، وفق (وفا).

وبحث الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، مع المفوض العام الجديد لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" فيليب لازاريني، الأوضاع داخل المخيمات.

وقالت الجامعة العربية في بيان لها اليوم الخميس، إن أبو الغيط بحث مع لازاريني الأوضاع المالية الصعبة التي تواجهها الوكالة، وشدد على ضرورة ألا تغفل الدول المانحة محنة اللاجئين الفلسطينيين وما يعانونه من ظروف خطيرة، وان تسارع لسد العجز في تمويل الأونروا لتلبية الحاجات الأساسية للسُكان في المُخيمات، سواء في الأراضي المحتلة أو في الأردن أو في سوريا أو في لبنان، وفق (وفا

أخبار ذات صلة

البنك الدولي يتوقع انكماش الاقتصاد الفلسطيني بـ7% بسبب فيروس (كورونا)

البنك الدولي يتوقع انكماش الاقتصاد الفلسطيني بـ7% بسبب فيروس (كورونا)

الحلو: لا مشكلة في صرف رواتب المتقاعدين وسنستمر بتقديم القروض

الحلو: لا مشكلة في صرف رواتب المتقاعدين وسنستمر بتقديم القروض

قناة إسرائيلية: ترامب يستأنف تقديم المساعدات للسلطة الفلسطينية بسبب كورونا.. وفريدمان يعلق

قناة إسرائيلية: ترامب يستأنف تقديم المساعدات للسلطة الفلسطينية بسبب كورونا.. وفريدمان يعلق

الخارجية: أسرانا يواجهون اضطهاد الاحتلال وخطر &#34;كورونا&#34; وسط اهمال طبي متعمد

الخارجية: أسرانا يواجهون اضطهاد الاحتلال وخطر "كورونا" وسط اهمال طبي متعمد

وزارة الاقتصاد الوطني تُغلق محلاً تجارياً يبيع مواداً منتهية الصلاحية برام الله

وزارة الاقتصاد الوطني تُغلق محلاً تجارياً يبيع مواداً منتهية الصلاحية برام الله

الرئيس عباس: لن نوقع أي اتفاق سلام نهائي بدون تبييض السجون الإسرائيلية من معتقلينا

الرئيس عباس: لن نوقع أي اتفاق سلام نهائي بدون تبييض السجون الإسرائيلية من معتقلينا

قرار بتعليق الصلاة في المسجد الأقصى خلال شهر رمضان

قرار بتعليق الصلاة في المسجد الأقصى خلال شهر رمضان

التعليم بغزة تُنفذ خدمات الدعم النفسي للطلبة في البيوت ومراكز الحجر

التعليم بغزة تُنفذ خدمات الدعم النفسي للطلبة في البيوت ومراكز الحجر

التعليقات

الدنيا حكايات

العالم الإسلامي بعد (كورونا)

العالم الإسلامي بعد (كورونا)

شؤون فلسطينية

الخارجية: أسرانا يواجهون اضطهاد الاحتلال وخطر &#34;كورونا&#34; وسط اهمال طبي متعمد

الخارجية: أسرانا يواجهون اضطهاد الاحتلال وخطر "كورونا" وسط اهمال طبي متعمد

وزارة الاقتصاد الوطني تُغلق محلاً تجارياً يبيع مواداً منتهية الصلاحية برام الله

وزارة الاقتصاد الوطني تُغلق محلاً تجارياً يبيع مواداً منتهية الصلاحية برام الله

الرئيس عباس: لن نوقع أي اتفاق سلام نهائي بدون تبييض السجون الإسرائيلية من معتقلينا

الرئيس عباس: لن نوقع أي اتفاق سلام نهائي بدون تبييض السجون الإسرائيلية من معتقلينا

قرار بتعليق الصلاة في المسجد الأقصى خلال شهر رمضان

قرار بتعليق الصلاة في المسجد الأقصى خلال شهر رمضان

التعليم بغزة تُنفذ خدمات الدعم النفسي للطلبة في البيوت ومراكز الحجر

التعليم بغزة تُنفذ خدمات الدعم النفسي للطلبة في البيوت ومراكز الحجر

النائب العام بغزة يفتح تحقيقاً بمخالفة إجراءات السلامة الصحية بافتتاح مول تجاري

النائب العام بغزة يفتح تحقيقاً بمخالفة إجراءات السلامة الصحية بافتتاح مول تجاري

مؤسسات الأسرى تطالب بتدخل عاجل للإفراج عن الأسرى

مؤسسات الأسرى تطالب بتدخل عاجل للإفراج عن الأسرى

الحركة الأسيرة: نعيش حربًا ضد السجان والوباء وسنتخذ خطوات تصعيدية

الحركة الأسيرة: نعيش حربًا ضد السجان والوباء وسنتخذ خطوات تصعيدية

منوعات

&#34;نساء فقط&#34;.. ماقصة الفيلم العربي الممنوع من العرض في كل الدول العربية؟

"نساء فقط".. ماقصة الفيلم العربي الممنوع من العرض في كل الدول العربية؟

يوسف شعبان يفجر مفاجأة عن عبدالحليم حافظ.. ماذا فعل بسبب &#34;الغيرة&#34;؟

يوسف شعبان يفجر مفاجأة عن عبدالحليم حافظ.. ماذا فعل بسبب "الغيرة"؟

كيف أصبحت &#34;فيحاء&#34; بطلة &#34;اللمبي 2&#34; بعد غياب 17 عاماً؟

كيف أصبحت "فيحاء" بطلة "اللمبي 2" بعد غياب 17 عاماً؟

صبا مبارك تحرج متابعاً لها بسبب تعليقه على صورتها الأخيرة

صبا مبارك تحرج متابعاً لها بسبب تعليقه على صورتها الأخيرة

&#34;كورونا&#34; يعيد طليقة الوليد بن طلال إلى مواقع التواصل الاجتماعي.. ماذا قالت؟

"كورونا" يعيد طليقة الوليد بن طلال إلى مواقع التواصل الاجتماعي.. ماذا قالت؟

هيا مرعشلي تدخل في مناوشات مع الهلال الأحمر السوري بسبب ماحدث بمنزل صديقتها

هيا مرعشلي تدخل في مناوشات مع الهلال الأحمر السوري بسبب ماحدث بمنزل صديقتها

من أنقذ نجل الفنان محمد عبدالمطلب بعد تشرده في المغرب؟

من أنقذ نجل الفنان محمد عبدالمطلب بعد تشرده في المغرب؟

صورة نادرة لابنة يوسف شعبان من أخت الملك فاروق.. والجمهور: &#34;كلهم مزز&#34;

صورة نادرة لابنة يوسف شعبان من أخت الملك فاروق.. والجمهور: "كلهم مزز"

وفاة الفنان المصري أحمد دياب

وفاة الفنان المصري أحمد دياب

زواج فارس كرم يثير جدلاً.. وإعلامي يكشف هوية العروس

زواج فارس كرم يثير جدلاً.. وإعلامي يكشف هوية العروس

عربي

هل تُدفع الفدية مقابل عدم صيام شهر رمضان؟

هل تُدفع الفدية مقابل عدم صيام شهر رمضان؟

الصحة الجزائرية: تسجيل 12 حالة وفاة و108 إصابات جديدة بفيروس (كورونا)

الصحة الجزائرية: تسجيل 12 حالة وفاة و108 إصابات جديدة بفيروس (كورونا)

رئيس الوزراء المصري: إغلاق المحلات والمراكز التجارية والمتنزهات ووقف وسائل النقل العام

رئيس الوزراء المصري: إغلاق المحلات والمراكز التجارية والمتنزهات ووقف وسائل النقل العام

الصحة السعودية: تسجيل 518 إصابة جديدة بـ (كورونا) ليصل الإجمالي إلى 6380

الصحة السعودية: تسجيل 518 إصابة جديدة بـ (كورونا) ليصل الإجمالي إلى 6380