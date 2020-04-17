أبو الغيط: 80% من سكان غزة يعتمدون على المعونات الإنسانية بصفة أساسية

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، إن عمل "الأونروا" يُعد أولوية مُلحة خاصة في ضوء اعتماد نحو 80% من سكان قطاع غزة، من بينهم سكان المخيمات، على المعونات الإنسانية بصفة أساسية.





وأوضح أبو الغيط، أن ذلك مرتبط بالوضع الصحي في القطاع واحتمالات انتشار وباء كورونا، وما يُرتبه ذلك من تبعاتٍ صحية واقتصادية خطيرة، وفق (وفا).





وبحث الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، مع المفوض العام الجديد لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" فيليب لازاريني، الأوضاع داخل المخيمات.



وقالت الجامعة العربية في بيان لها اليوم الخميس، إن أبو الغيط بحث مع لازاريني الأوضاع المالية الصعبة التي تواجهها الوكالة، وشدد على ضرورة ألا تغفل الدول المانحة محنة اللاجئين الفلسطينيين وما يعانونه من ظروف خطيرة، وان تسارع لسد العجز في تمويل الأونروا لتلبية الحاجات الأساسية للسُكان في المُخيمات، سواء في الأراضي المحتلة أو في الأردن أو في سوريا أو في لبنان، وفق (وفا





رام الله - دنيا الوطن