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الرزاز: الأوضاع المالية بالأردن تحت الضغط بسبب فيروس (كورونا)

الرزاز: الأوضاع المالية بالأردن تحت الضغط بسبب فيروس (كورونا)
عمر الرزاز
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز، إن أولويات الإنفاق تغيرت في ظل الضغوط التي تتعرض لها المملكة جراء انكماش حاد في النشاط الاقتصادي نتج عن إغلاق شامل يستهدف احتواء تفشي كورونا.

وقال الرزاز اليوم الخميس، إن تركيز الحكومة أصبح ينصب على تغطية "الإنفاق الجاري" الفوري وزيادة الإنفاق الاجتماعي لتخفيف الصعاب عن الأردنيين في ظل تراجع الدخل بسبب إغلاق الشركات، وفق (روسيا اليوم).

ويقول المسؤولون إن الأزمة أخرجت ميزانية الدولة البالغة 14 مليار دولار عن مسارها هذا العام بعد أن كانت لديها خطة طموح للإنفاق الرأسمالي بهدف تعزيز النمو المتباطئ وتشجيع الاستثمار.

وأعلن وزير الصحة الأردني سعد جابر خلال إيجاز صحفي مساء الخميس عن تسجيل المملكة إصابة واحدة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات في المملكة إلى 402 إصابة.

وتماثلت 250 حالة للشفاء فيما لا يزال 145 شخصا يتلقون العلاج في مستشفيات العزل.

وفي سياق جهود احتواء الوباء، كشف وزير الصحة يوم الأربعاء عن إجراء 2500 فحص كورونا في يوم للمرة الأولى في المملكة، علما أن عمان اتخذت قرار إجراء تحاليل عشوائية للكشف عن المصابين بالفيروس.

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