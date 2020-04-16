أكثر من 144 ألف وفاة ونحو مليونين و172 ألف مصاب بفيروس (كورونا) بالعالم

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رام الله - دنيا الوطن

ارتفعت الحصيلة العالمية لضحايا جائحة كورونا المستجد ( كوفيد19) حتى مساء اليوم الخميس، إلى 144,858 حالة وفاة، فيما بلغت حصيلة المصابين أكثر من مليونين و172 ألف شخص، تعافى منهم اكثر من 546 الف مريض، وذلك حسبما أفادت الإحصاءات العالمية المعلنة.



وعلى صعيد الدول العربية فقد أعلنت 15 دولة اليوم عن وفاة 27 شخصاً متأثرين باصابتهم بفيروس كورونا، وعن اكتشاف 2,392 إصابة جديدة مؤكدة.



وبينت الإحصاءات ان الجائحة أودت خلال ال24 ساعة الماضية بحياة 6,239 شخصاً في العالم، وأكثر من 85 الف إصابة في 210 دولة وإقليم ومنطقة حول العالم.



ولا تزال الولايات المتحدة الامريكية تسجل الجزء الاكبر من أعداد الوفيات والإصابات في العالم ، حيث اعلنت اليوم عن 1,796 وفاة، ليرتفع بذلك عدد الوفيات لديها الى 34,384 شخصاً، لتتصدر امريكا بذلك جميع دول العالم من حيث الوفيات والاصابات التي بلغت حصيلتها 673,215 شخصاً منهم 25,067 إصابة جديدة.



وحلت اليوم ايطاليا في المركز الثاني عالميا من حيث عدد الوفيات بإجمالي 22,170، منهم 525 اليوم، فيما بلغت حصيلة الإصابات لديها 168,941 إصابة.



فيما حلت اسبانيا في المركز الثالث مسجلة حصيلة وفيات بلغت 19,130 شخصاً منهم 318 اليوم، وبلغ مجموع عدد المصابين لديها 182,816 شخصاً، متفوقة بذلك على ايطاليا بنحو 14 ألف إصابة.



يليها فرنسا في المركز الرابع بحصيلة 17,920 وفاة منهم 753 اليوم، و 165,027 إصابة، لتأتي بذلك بريطانيا في المركز الخامس بحصيلة وفيات بلغت 13,729 منهم 861 اليوم، و 103,093 إصابة حتى الآن.



وحلت إيران في المركز السادس عالمياً بإجمالي وفيات بلغ 4,869 شخصاً منهم 92 اليوم، و77,995 إصابة، لتأتي بلجيكا في المركز السابع مسجلة حصيلة وفيات بلغت 4,857 حالة منهم 417 اليوم، و 34,809 إصابة، ثم ألمانيا التي اصبحت في المركز الثامن بحصيلة 3,890 وفاة منهم 86 وفاة اليوم، و135,843 إصابة، وحلت الصين في المركز التاسع مسجلة وفاة 3,342 شخصاً، ولم تسجل اليوم اي حالة وفاة، لكنها سجلت 46 إصابة جديدة من مجموع 82,341 إصابة، وفي المركز العاشر حلت هولندا بحصيلة 3,315 وفاة منهم 181 اليوم، و29,214 إصابة إجمالية.



وأصبحت تركيا تعاني من جراء سرعة تفشي الفيروس بين السكان، مسجلة حصيلة بلغت 1,643 وفاة منهم 125 اليوم، و 74,193 إصابة حتى الآن، لتحتل من حيث عدد الوفيات المركز الـ12 عالمياً بعد البرازيل التي صعدت الى المركز ال11 بحصيلة وفيات بلغت 1,924، منهم 168 اليوم، وحصيلة إصابات بلغت 30,425 حالة.



وفي الدول العربية أوضحت الإحصاءات أن 7 دول عربية أعلنت اليوم عن وفيات جديدة بالفيروس، هي: مصر، الجزائر، السعودية، المغرب، الإمارات، تونس، والعراق، فيما سجلت 8 دول أخرى إصابات جديدة مؤكدة.



فقد سجلت مصر اليوم 13 حالة وفاة، من مجموع 196 وفاة في البلاد، وعن اكتشاف 168 إصابة جديدة من مجموع 2,673 حالة.



فيما سجلت الجزائر اليوم 12 حالة وفاة ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات فيها إلى 348 شخصاً، كما سجلت 108 إصابة جديدة مؤكدة من مجموع 2,268 حالة حتى الآن.



وأعلنت السعودية، اليوم عن وفاة 4 اشخاص من مجموع 83 وفاة منذ اكتشاف الفيروس على أراضيها حتى الان، وعن تسجيل 518 إصابة جديدة، ليرتفع بذلك عدد المصابين إلى 6,380 شخصا.



كما أعلنت المغرب اليوم عن وفاة 3 أشخاص، من مجموع 130 وفاة حتى الان، وعن تسجيل 259 إصابة جديدة ليصل بذلك عدد المصابين إلى 2,283 شخصاً.



فيما أعلنت الإمارات، عن وفاة شخصين إثنين ليصل مجموع الوفيات الى 35، وعن اكتشاف 460 إصابة جديدة ليرتفع بذلك عدد المصابين الإجمالي في البلاد الى 5,825 حالة.



وأعلنت تونس اليوم عن وفاة شخصين اثنين من مجموع 37 حالة وفاة في البلاد، وعن اكتشاف 42 إصابة جديدة ليصبح بذلك عدد المصابين يبلغ 822 حالة.



كما أعلنت العراق عن وفاة شخص واحد ليرتفع بذلك إجمالي عدد الضحايا إلى 80، كما تم اليوم اكتشاف اصابة 19 شخصاً بالفيروس، من مجموع 1,434 إصابة مؤكدة حتى الآن في البلاد.



وعلى صعيد الدول العربية التي لم تشهد حالات وفاة، ولكنها سجلت اصابات جديدة على أراضيها، فقد اعلنت قطر، اليوم عن 392 إصابة جديدة من مجموع 4,103 إصابات لحتى الآن. كما سجلت 7 حالات وفاة منذ اكتشاف الفيروس حتى اليوم.



فيما سجلت جيبوتي اليوم 156 إصابة جديدة من مجموع 591 حالة مسجلة في البلاد، توفي منهم حتى الآن شخصين إثنين.



وفي الكويت تم اليوم اكتشاف 119 إصابة جديدة من مجموع 1,524 حالة، توفي منهم 3 اشخاص.



وكذلك أعلنت سلطنة عمان عن اكتشاف 109 إصابات جديدة من مجموع 727 حالة، توفي منهم 4 أشخاص.



وفي البحرين تم اليوم تسجيل 212 إصابة جديدة من مجموع 1,019 حالة، توفي منهم 7 أشخاص حتى الآن.



فيما أعلن اليوم في فلسطين عن اكتشاف 7 إصابات جديدة لترتفع بذلك حصيلة المصابين إلى 295، إضافة إلى تسجيل 81 إصابة إجمالية لحتى الآن في القدس المحتلة، وتوفى مواطنين إثنين من مجموع عدد المصابين لحتى الآن.



كما أعلنت لبنان ، اليوم عن تسجيل 5 إصابات جديدة، ليرتفع بذلك عدد المصابين إلى 663 شخصاً، توفي منهم 21 شخصاً.



وكذلك أعلنت الاردن عن اكتشاف اصابة جديدة واحدة، من مجموع 402 حالة، توفي منهم 7 أشخاص.